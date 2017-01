Divers : Marco van Basten veut révolutionner le football, Christian Gourcuff dénonce une "connerie incommensurable"

Légende vivante du football, Marco van Basten veut réformer le football en profondeur. Fin du hors-jeu, duel lors des tirs au but, exclusion temporaire, le triple Ballon d'Or veut de gros changements pour son sport. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les puristes, dont Christian Gourcuff, qui a souligné la «connerie incommensurable» du Batave.

Gourcuff ne partage pas les rêves de van Basten...

A ceux qui se demandaient où était passé Marco van Basten, considéré comme un des meilleurs attaquants de l'histoire, sachez qu'il est là... et bien là. Après une modeste carrière d'entraîneur, le triple Ballon d'Or a récemment été nommé responsable du développement technique à la FIFA.

L'occasion pour le Batave de proposer de nombreuses réformes pour son sport. Si certaines sont intéressantes, d'autres paraissent assez stupéfiantes.

Duels sur les tirs au but, plus de hors-jeu

Adepte du beau jeu, van Basten souhaite changer le format des tirs au but. Finis les penalties, place aux duels avec le gardien, comme cela pouvait se faire en Major League Soccer (MLS) durant les années 90. Outre cette proposition originale, l'ancien Oranje souhaiterait également instaurer la règle de l'exclusion temporaire, de «cinq à dix minutes» , afin de favoriser le jeu offensif, incitant ainsi l'équipe en supériorité numérique à profiter de son avantage.

Mais là où van Basten va devoir faire face aux puristes, c'est sur la règle du hors-jeu, qu'il souhaite abolir. Alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, indiquait récemment qu'il y avait une possibilité «d'appliquer le hors-jeu seulement à partir des 16 mètres» , l'ancien buteur de l'Ajax Asmterdam prône la suppression totale de celui-ci.

Gourcuff se paie van Basten

Une hérésie pour Christian Gourcuff. Jamais la langue dans sa poche, le Breton a souligné la «bêtise» de van Basten. «C'est la pire connerie que j'aie pu lire depuis longtemps et pourtant j'en lis pas mal... C'est une connerie incommensurable. On revient au temps de la soule, village contre village et à l'époque ça se terminait avec des morts» , a lancé l'entraîneur de Rennes en conférence de presse.

«Le hors-jeu, c'est la manifestation de l'intelligence. Il n'y a plus d'esprit collectif si on enlève le hors-jeu. Le hors-jeu est une règle fondamentale, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au foot» , a conclu un Gourcuff visiblement peu emballé par les souhaits de van Basten. Un joli tacle les deux pieds décollés de l'ancien coach de Lorient. Reste à savoir si ces réformes verront le jour dans le futur...

