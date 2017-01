Séville : Monaco, Juve, Arsenal... Monchi veut vite protéger N'Zonzi

Très en vue avec le FC Séville, Steven N'Zonzi suscite les intérêts de nombreux clubs européens. Parmi eux, on retrouve l'AS Monaco qui se verrait bien profiter du prix abordable du Français. De quoi alerter les dirigeants andalous.

Très convoité, Steven N'Zonzi négocie une prolongation à Séville.

Révélation de Liga cette saison, Steven N'Zonzi (28 ans) affole le marché des transferts. D'après Marca, le milieu du FC Séville intéresse la Juventus Turin, Arsenal, Chelsea, Manchester City et l'AS Monaco, déjà sur le coup l'été dernier.

Monchi est confiant

Il faut dire que le Français représente une occasion en or grâce à sa clause libératoire à 30 M€. Du moins, tant qu'il n'aura pas signé un nouveau contrat, soit l'objectif du directeur sportif Monchi. «Sa prolongation ? Cela avance petit à petit. Je suis optimiste mais il reste du travail» , a confié le dirigeant à Radio Marca Sevilla.

La marge de progression de N'Zonzi

En effet, le club andalou est bien décidé à conserver N'Zonzi afin de tirer le maximum de son potentiel. «Il peut encore franchir un cap dans son style de jeu, il y a des aspects de son jeu qu'il n'a pas montrés parce qu'il est timide. S'il est capable de mélanger tout ce qu'il sait faire, le résultat ne sera sûrement pas mauvais, a prévenu Monchi. Et si en plus il trouve un bon endroit comme ce club, tout est plus facile. Mais il peut apporter encore plus sur les plans collectif et individuel.»

C'est pourquoi l'actuel deuxième de Liga lui avait proposé un nouveau bail assorti d'une clause de départ à 50 M€ en décembre dernier. Offre refusée par le natif de Colombes, comme pour se laisser une porte de sortie, au cas où… S'il conserve le même rendement en deuxième partie de saison, N'Zonzi pourra effectivement visé plus haut que Séville et Monaco.

Selon vous, Steven N'Zonzi doit-il quitter le FC Séville ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.