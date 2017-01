Journal des Transferts : Lyon d'accord avec MU et Depay, l'OM passe la 3e pour Payet, Palace gourmand pour Cabaye... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 18/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lyon d'accord avec Manchester et Depay, une troisième offre de l'OM pour Payet, Crystal Palace gourmand pour Cabaye, l'étrange dossier Falcao, Sanson est la première recrue marseillaise... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Depay est à un pas de Lyon Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Lyon d'accord avec Manchester United et Depay ! Memphis Depay est désormais tout proche de Lyon ! Selon L'Equipe, l'OL et Manchester United se sont entendus sur le montant de l'opération. Un peu plus tôt, RMC évoquait une nouvelle offre de 18,5 millions d'euros bonus compris. «Les positions entre les deux parties se sont vraiment rapprochées, indiquait un proche du club mancunien à la radio française. L'OL s'est rapproché de nos exigences et il n'y a plus beaucoup d'éléments dans les négociations qui empêchent l'opération de se réaliser. D'ici 48 heures ce dossier devrait se décanter.» L'Equipe précise qu'il reste encore des détails à régler et que l'OL souhaite rester prudent. De son côté, l'ailier néerlandais est tombé d'accord avec le club rhodanien pour un contrat de quatre ans et demi, d'après les deux médias. Le Batave pourrait débarquer à Lyon dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale avant de signer son contrat. 2. Une troisième offre de l'OM pour Payet L'avenir de Dimitri Payet n'est plus à West Ham. Alors que ses coéquipiers ne veulent plus jouer avec lui, selon le sérieux Times, le milieu offensif français s'entraîne avec les U23 du club londonien en attendant un accord entre les Hammers et l'OM. D'ailleurs, les Olympiens vont repasser à l'action au cours des prochaines heures en formulant une troisième offre d'après le journal britannique et Sky Sports. Le club phocéen aurait l'intention de proposer 30 millions d'euros. C'est bien plus que les 22 M€ de la précédente offre et cela se rapproche des 35 M€ réclamés par West Ham. 3. Cabaye, c'est cher... Dans le même temps, Marseille pense à Yohan Cabaye en cas de départ de Lassana Diarra cet hiver. Selon le Daily Mirror, les dirigeants marseillais se montreraient même confiants dans ce dossier. Pourtant, Crystal Palace a fixé un prix élevé pour son milieu de terrain français. Les Eagles réclameraient près de 18,5 millions d'euros pour accepter de lâcher l'international tricolore, arrivé en provenance du PSG en 2015 pour 14 M€. Cela semble très cher pour un joueur de 31 ans qui brille un peu moins ces dernières saisons, même s'il est évalué à 18 M€ par Transfermarkt. A ce prix-là, l'OM passera très certainement à autre chose... 4. L'étrange dossier Falcao Radamel Falcao était-il tout proche de la Chine ? A en croire le président du Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, c'était le cas puisque celui-ci assure que l'attaquant de Monaco devait signer en compagnie de Raul Jimenez (Benfica). «Les contrats étaient rédigés, le prix et le salaire avaient été discutés, assure-t-il. Ils étaient prêts à signer et ensuite nous avons reçu le signal de l'entrée en vigueur des restrictions.» La réduction du nombre de joueurs étrangers autorisés par club aurait donc fait capoter le transfert. Mais l'ASM tient un autre discours et assure avoir mis fin aux discussions, tout comme le Colombien, après une offre de 50 M€ repoussée. L'une des deux parties ne dit donc pas la vérité... 5. Sanson, première recrue marseillaise Morgan Sanson est la première recrue hivernale de l'Olympique de Marseille. L'OM a annoncé mardi soir un accord avec Montpellier pour le transfert du milieu de terrain, pour un montant confirmé par le club phocéen de 9 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Une négociation bien menée par les dirigeants marseillais alors que le MHSC réclamait 15 millions d'euros. Avec Sanson, l'OM ne change pas encore de dimension mais prouve que le nouveau projet attire à nouveau les talents de Ligue 1. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 18 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Le jeune milieu offensif de l'Ajax Amsterdam, Franco Antonucci, a signé 3 ans à Monaco. Transfert estimé entre 2,5 et 3 M€.

- Le milieu offensif du PSG, Jonathan Ikoné, est prêté six mois à Montpellier.

- Le milieu de Lyon, Gueïda Fofana, doit mettre un terme à sa carrière après avoir été déclaré inapte pour le football.

- Le latéral gauche de Bordeaux, Maxime Poundjé, a prolongé à Bordeaux jusqu'en 2019. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Proposé à Anderlecht, le gardien Salvatore Sirigu, prêté au FC Séville par le PSG, possède un salaire trop élevé pour les Mauves qui recherchent un portier plus jeune.

- Le PSG songe au milieu de Naples, Jorginho, pour la saison prochaine.

- Déjà sur les tablettes de Lyon et Lille, l'attaquant d'Angers, Nicolas Pépé, plaît à l'OM.

- Courtisé par l'OM, le latéral gauche Theo Hernandez ne devrait pas quitter Alavès cet hiver d'après son directeur sportif.

- L'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé, plaît beaucoup à Dortmund.

- Le latéral gauche de Monaco, Benjamin Mendy, intéresse Manchester United.

- L'attaquant Alassane Plea va prolonger à Nice jusqu'en 2021.

- Bordeaux pourrait récupérer le défenseur et milieu de terrain Mathieu Bodmer, libre depuis son départ de Nice.

- L'agent du jeune milieu de terrain Lorenzo Callegari propose au PSG de vendre le joueur avec une clause de rachat.

- Auxerre propose un salaire annuel de 1 M€ à Jean-Pierre Papin, attendu comme entraîneur, directeur sportif et ambassadeur.

- Le prêt du milieu de Lyon, Gaëtan Perrin, à Orléans a été annulé par la DNCG car le 20e de L2 est interdit de recrutement. A l'étranger - Le milieu de Manchester City, Yaya Touré, a refusé un salaire de 600 000 € par semaine proposé par le club chinois Jiangsu Suning.

- Courtisé par le Tianjin Quanjian, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, n'a pas donné suite.

- Manchester United se montre très confiant pour le recrutement de l'attaquant Antoine Griezman (Atletico) l'été prochain.

- Le milieu du Bayern Munich Xabi Alonso pourrait prendre sa retraite à l'issue de son contrat en juin.

- Manchester City pourrait recruter le gardien Geronimo Rulli, cédé à la Real Sociedad... cet hiver avec une clause de rachat estimée à 15 M€.

- Manchester United souhaiterait se séparer de son latéral gauche Luke Shaw.

- Leicester a soumis une deuxième offre de 14 M€ pour le défenseur central de Sassuolo, Federico Acerbi.

- Prêté à Grenade par le FC Barcelone, le milieu Sergi Samper a refusé Arsenal.

- Neuf joueurs pourraient quitter le FC Valence : le gardien Matthew Ryan, les défenseurs Guilherme Siqueira, Aymen Abdennour et Aderlan Santos, les milieux Enzo Pérez et Dani Parejo, ainsi que les attaquants Fede Cartabia, Zakaria Bakkali et Vinicius Araujo. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





