Lyon : Gueïda Fofana doit dire stop au football !

Régulièrement éloigné des terrains depuis 2014 à cause d'une maladie osseuse à une cheville, Gueïda Fofana doit mettre un terme à sa carrière. Après avoir longtemps cru à un retour, le milieu de terrain de 25 ans a été déclaré inapte pour le football.

Fofana met un terme à sa carrière

Considéré comme un grand espoir du football français, Gueïda Fofana n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2011 en provenance du Havre, le capitaine de l'équipe de France sacrée championne d'Europe U19 en 2010 doit aujourd'hui mettre un terme à sa carrière. A seulement 25 ans...

Victime d'une ostéonécrose de la cheville droite depuis 2014, une maladie osseuse, Fofana a tout tenté pour revenir à la compétition, avec notamment plusieurs interventions chirurgicales ces dernières années. Malheureusement, le joueur formé au HAC est contraint de mettre un terme à sa carrière puisqu'il est finalement déclaré inapte pour le football.

Fofana ne peut plus «jouer au football»

«J'ai laissé le temps au temps pour essayer que ma cheville se régénère. J'ai vraiment tout essayé mais aujourd'hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football. (...) C'est un terrible constat mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football» , a confié l'ancien Havrais sur le site officiel de l'OL.

Le président Jean-Michel Aulas lui a déjà proposé une reconversion au sein du club rhodanien, mais Fofana souhaite dans un premier temps digérer son inaptitude avant de prendre une décision pour son avenir. «Il m'a expliqué qu'il voulait me garder au club, en dehors du domaine sportif. Je vais prendre le temps de réfléchir car j'ai déjà eu plusieurs propositions, dans et en dehors du football mais je pense que je choisirai de rester à l'OL» , a confié le natif du Havre. Une nouvelle vie commence pour lui.

Que vous inspire cette nouvelle pour Fofana ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...