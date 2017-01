Transfert : l'agent de Callegari propose un deal donnant-donnant au PSG

Brillant lors de la préparation estivale du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Lorenzo Callegari n'a pas eu la chance de montrer ce dont il est capable depuis le coup d'envoi de l'exercice. Alors qu'un prêt sans option d'achat est dans les tuyaux, l'agent du joueur propose un deal qui pourrait bénéficier aux différentes parties.

Callegari restera-t-il à Paris cet hiver ?

Si le Paris Saint-Germain semble moins impressionnant cette saison, le club de la capitale avait pourtant réalisé une préparation estivale très prometteuse en remportant tous ses matchs.

Au coeur de celle-ci, le jeune Lorenzo Callegari (18 ans) s'était distingué en livrant des prestations de très haute volée. Sauf que depuis, le milieu de terrain n'a pas confirmé.

Le deal intelligent de l'agent de Callegari

Ou plutôt n'a pas eu la chance de le faire. En effet, la pépite parisienne n'a disputé que trois petites minutes depuis le début de la saison contre Angers (2-0), fin novembre. Un temps de jeu bien trop limité pour espérer progresser. Du coup, l'agent du joueur, désireux de voir son poulain s'éclater, a proposé un deal au champion de France : céder Callegari à un club moins ambitieux et inclure une clause de rachat dans son contrat.

«C'est quelque chose qui se pratique beaucoup en Italie et en Espagne. L'option d'achat favorise la progression du joueur, parce que sinon, le club qui se le fait prêter n'a pas d'intérêt particulier à le faire progresser. Il peut privilégier un jeune de son centre de formation qui évolue au même poste. Avec la clause de rachat, le PSG prend un risque calculé, c'est le meilleur système pour lui aussi» , a estimé Alessandro Canovi pour le quotidien Le Parisien.

Callegari comme Morata ?

Alors qu'un prêt sans option d'achat serait d'actualité, la proposition de l'homme d'affaires pourrait s'avérer judicieuse. En effet, permettre à Callegari, pisté par le Genoa et Bologne, de s'épanouir ailleurs et pouvoir le reprendre en priorité par la suite serait un bon moyen de le garder sous pression afin qu'il puisse faire ses preuves et espérer un retour avec plus de «bouteille» au PSG. Un système utilisé par le Real Madrid pour Alvaro Morata, vendu pour 22 millions d'euros à la Juventus Turin en 2014 et racheté pour 30 millions d'euros l'été dernier. Une bonne idée ?

Que pensez-vous de l'idée d'Alessandro Canovi pour Lorenzo Callegari ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...