Transfert : Payet se met le vestiaire à dos, l'OM prépare une nouvelle offre !

En engageant le bras de fer avec West Ham pour rejoindre l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet a provoqué la colère de ses coéquipiers. Ces derniers ne veulent plus rejouer avec l'international français. De son côté, l'OM va revenir à la charge avec une offre revue à la hausse.

Payet et West Ham, ça sent la fin...

C'est le feuilleton du mercato hivernal. Un an et demi après son départ pour West Ham, Dimitri Payet (29 ans) souhaite retourner à l'Olympique de Marseille, qui désire en faire la tête d'affiche de son nouveau projet. Et pour faciliter son départ, le milieu offensif français a engagé un bras de fer avec le club londonien.

Le vestiaire remonté

Ecarté du groupe par Slaven Bilic, Payet s'entraîne depuis mardi avec les U23 des Hammers. Et il ne semble pas près de rejouer avec ses coéquipiers. Selon le très sérieux Times, les joueurs de West Ham se sentent trahis et ne veulent plus entendre parler du Réunionnais ni rejouer avec lui. Une prise de position qui devrait convaincre le club londonien de lâcher l'international français cet hiver.

Il semble désormais très compliqué pour West Ham de conserver un joueur qui pourrait mettre le feu dans le vestiaire et dont la valeur chuterait s'il ne jouait pas lors des six prochains mois. L'OM pourrait donc profiter de la situation et se prépare d'ailleurs à lancer une nouvelle offensive pour convaincre les dirigeants londoniens.

L'OM va proposer 30 M€

Toujours d'après le Times, les Olympiens comptent revenir à la charge avec une offre de 30 millions d'euros. Une hausse importante puisque Marseille avait proposé 22 millions d'euros. West Ham, qui réclamerait 35 millions d'euros, pourrait donc étudier attentivement cette nouvelle proposition qui se rapproche un peu plus de ses exigences. Assez pour trouver un accord ? Affaire à suivre...

