Journal des Transferts : décision imminente pour Payet, Depay dit oui à Lyon, l'OM approche Cabaye, ça bouge à Lille... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 17/01/2017 à 17h57 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Décision imminente pour Payet, Depay dit oui à Lyon, l'OM approche Cabaye, ça bouche à Lille, Amavi refuse Marseille… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Dimitri Payet saura cette semaine s'il rejoint l'OM ou non en janvier. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Décision imminente pour Payet Le Français Dimitri Payet (29 ans) de retour à l'Olympique de Marseille cet hiver ? On devrait être en mesure de répondre à cette question dans la semaine, peut-être au plus tard jeudi. A en croire RMC, les dirigeants olympiens auraient en effet décidé de trancher rapidement concernant la venue ou non de l'international tricolore. Hier lundi, les dirigeants des deux équipes ont discuté du transfert du milieu de terrain à Londres. Alors que Marseille ne propose que 22 millions d'euros pour l'instant, West Ham, finalement vendeur, s'est dit prêt à céder son meneur de jeu pour 35 millions. C'est trop pour l'OM, pas décidé à aller au-delà des 30 millions. Assez pour convaincre les Hammers ? Everton et la Chine sont à l'affût... 2 – Depay dit oui à Lyon Priorité de l'Olympique Lyonnais pour renforcer son secteur offensif cet hiver, l'ailier de Manchester United Memphis Depay (22 ans) est intéressé par le challenge. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. «Pour le moment, leur demande n'est pas dans nos cordes, indique le patron des Gones au quotidien Le Parisien. On aura tout tenté. Memphis a vraiment envie de venir à Lyon, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelque temps. On s'accroche.» Les Red Devils ont repoussé la deuxième offre de Lyon estimée à 15 millions d'euros et réclament près de 20 millions d'euros pour lâcher le Batave. Une troisième offre serait déjà en préparation. 3 – L'OM approche Cabaye Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille pourrait faire peau neuve cet hiver. En plus de Morgan Sanson et Dimitri Payet, le club phocéen s'intéresse à Yohan Cabaye (31 ans). L'international français de Crystal Palace a été approché dans le cadre du départ espéré de Lassana Diarra. Selon France Football, l'ancien Lillois, champion de France sous les ordres de Rudi Garcia en 2011, serait prêt à rentrer en France. Il est vrai que le projet marseillais a de quoi le séduire et pourrait peut-être lui permettre de retrouver du crédit auprès du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. 4 – Lille attend 3 recrues Les deux premières recrues de l'ère Gérard Lopez à Lille devraient être l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Anwar El Ghazi (21 ans), et le défenseur de Cerro Porteno, Junior Alonso (23 ans). Ces pistes évoquées ces derniers jours ont été confirmées par le nouveau propriétaire du LOSC. «J'ai cru voir ces noms quelque part... Je les connais. C'est en bonne voie» , a ainsi confié Lopez à RMC. «On a essayé de cibler des joueurs qui correspondent à notre projet. Ce sont des joueurs entre 20 et 24 ans. Il faut des joueurs de projet. (...) Il nous faut des joueurs qui soient quasiment au top d'ici deux ans» , a ajouté le patron des Dogues. Dans cette optique, Lille devrait également accueillir l'attaquant belge d'Everton David Henen (20 ans), qui était également suivi par l'OM. 5 – Amavi dit non à l'OM, Carole est cher Longtemps annoncé comme la piste prioritaire au poste de latéral gauche, Jordan Amavi (22 ans) ne viendra vraisemblablement pas à l'Olympique de Marseille cet hiver. Alors qu'il a reçu une proposition de contrat du club phocéen, l'ancien Niçois a choisi de terminer la saison à Aston Villa, révèle L'Equipe. En revanche, le natif de Toulon ne ferme pas la porte pour l'été prochain. Par ailleurs, également ciblé par l'OM, Lionel Carole (25 ans) est lui très cher. A en croire Canal+, Galatasaray exigerait au moins 6 millions d'euros pour céder son défenseur. Cela paraît beaucoup pour un joueur qui constituerait surtout un pari pour la formation de Rudi Garcia. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 17 janvier à 18h C'est officiel : - Le milieu Prince Oniangué a été prêté par Wolverhampton à Bastia.

- Le défenseur lensois Loïck Landre a été transféré au Genoa.

- Le milieu équatorien Luis Antonio Valencia a prolongé à Manchester United jusqu'en 2018.

- Libre, le défenseur argentin Martin Demichelis a signé six mois à Malaga. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Louis Nicollin réclame 15 millions d'euros à l'OM pour le Montpelliérain Morgan Sanson.

- Edinson Cavani a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec le PSG pour prolonger jusqu'en 2020.

- Pour l'entourage de Thiago Motta, le PSG devrait prolonger son milieu de terrain, en fin de contrat en juin.

- Le PSG aurait refusé de céder à Nice son gardien Salvatore Sirigu, qui de son côté discute avec Anderlecht.

- Toulouse aurait désormais les faveurs d'Andy Delort, qui veut quitter les Tigres de Monterrey.

- Bien qu'en conflit avec lui, Louis Nicollin souhaite conserver son entraîneur Frédéric Hantz jusqu'au bout de son contrat, soit jusqu'en juin 2018.

- Le président montpelliérain a confirmé que l'attaquant parisien Jonathan Ikoné allait être prêté à son club.

- Le FC Barcelone suit les défenseurs de Rennes Joris Gnagnon et de Nice Malang Sarr.

- Montpellier s'intéresse à l'attaquant de Bournemouth Lys Mousset. A l'étranger : - Le club chinois de Tianjin Quanjian a fait une offre au Real Madrid pour Karim Benzema et à Monaco pour Radamel Falcao.

- Manchester City pourrait offrir 113 millions d'euros au FC Barcelone pour Lionel Messi.

- Possible partant pour la Premier League, le latéral gauche de la Juve Patrice Evra devrait bientôt annoncer sa décision.

- Le latéral Aleix Vidal devrait finalement terminer la saison au FC Barcelone. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS