Montpellier : "têtu", "pas Mourinho ni Guardiola", "M. Boudeur"... Nicollin se paie encore Hantz !

Entre Frédéric Hantz et Louis Nicollin, la guerre est déclarée. Déçu des récentes déclarations de son président, l'entraîneur montpelliérain ne se voit pas prolonger l'aventure au-delà de la saison en cours. Alors qu'il n'en finit plus de se payer la tête de son technicien, le dirigeant héraultais ne l'entend pourtant pas de cette oreille.

Entre ces deux-là, c'est devenu très tendu...

Louis Nicollin n'en finit plus de mettre son entraîneur en boîte. Depuis les éliminations de Montpellier en Coupe de la Ligue (défaite 3-1 à Nantes) et en Coupe de France (revers 5-0 à Lyon), le président du MHSC a décidé de ne faire aucun cadeau à Frédéric Hantz. Et visiblement, ce dernier a eu tort de faire part de son malaise publiquement après avoir été l'objet de sévères critiques.

«Tout le monde sait comment je peux réagir, surtout quand on me connaît. Je m'emporte facilement mais je suis aussi capable de donner des doubles primes, hein... Ma cellule de recrutement, par exemple, je suis bien plus remonté contre elle, mais eux ont eu l'intelligence de ne pas me répondre, lâche Nicollin ce mardi dans les colonnes de L'Equipe. Aujourd'hui, il se sent vexé dans sa peau, c'est M. Boudeur. Au moins, si ça se dégrade, il pourra dire que c'est la faute du président et pas la sienne. C'est un malin...»

Sauf "grosse connerie" , Hantz ne sera pas viré

«Je lui ai fait part de mes griefs, de mes remontrances, poursuit le président montpelliérain. Est-ce que ça a été constructif ? J'ai essayé mais j'ai eu en face de moi quelqu'un de têtu, un entraîneur professionnel m'a-t-il dit, je n'avais jamais entendu ça... Entraîneur professionnel... Oh, ce n'est pas Mourinho ni Guardiola, hein» . Malgré ces déclarations destructrices, Nicollin ne compte pas se séparer de son entraîneur. Ni maintenant, ni à l'issue de la saison comme le laissait entendre Hantz.

"A moins qu'il ne soit demandé par Manchester United... Il est sous contrat, ça se terminera dans un an et demi sauf si on descend. Ou alors peut-être que lui voudra partir mais là, ce sera sans indemnités, affirme Loulou. Il faudrait vraiment qu'il fasse une grosse connerie. Moi, je n'ai jamais eu envie de le virer. J'ai dit ça parce que j'étais enragé par la manière inadmissible dont on a été éliminés des deux coupes. J'ai piqué une crise mais oh, si je n'ai pas le droit de gueuler après avoir laissé filer le match à Nantes et perdu 5-0 à Lyon, où on va ?"

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Nicollin souhaite donc poursuivre avec Hantz jusqu'au terme de son contrat en juin 2018. Si certains y verront une tentative du président montpelliérain pour pousser son entraîneur à bout et l'inciter ainsi à démissionner, ce qui lui évitera de verser des indemnités de départ, Loulou tient quand même un peu à l'Aveyronnais dans le fond. On peut penser qu'il cherche surtout à le titiller en réalité pour l'amener à rectifier le tir. Mais l'entraîneur de Montpellier aurait évidemment aimé qu'on s'y prenne autrement. Maintenant, à 73 ans, on ne changera plus ce bon vieux Nicollin.

