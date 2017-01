PSG : mercato terminé, mercato raté pour Kluivert

Même s'il a été nommé directeur du football, Patrick Kluivert occupe davantage le rôle de directeur sportif au Paris Saint-Germain. A ce titre, le Néerlandais voulait recruter un nouvel avant-centre cet hiver. Mais confronté à plusieurs échecs, le PSG attendra finalement l'été prochain. Un camouflet pour l'ancien buteur.

Patrick Kluivert ne se sera pas illustré sur ce mercato...

Difficile de suivre le Paris Saint-Germain sur ce marché des transferts. Ou plutôt celui qui s'occupe du recrutement, son directeur du football officiellement, mais directeur sportif dans les faits. Après avoir annoncé que les champions de France allaient recruter encore un voire deux joueurs après Julian Draxler, Patrick Kluivert a fait une étonnante volte-face le week-end dernier.

Le Néerlandais avait fait du recrutement d'une doublure à Edinson Cavani sa priorité pour ce mercato hivernal. En cas de réussite, l'ancien buteur aurait pris du poids au sein de l'organigramme parisien. Or, après la victoire à Rennes (1-0), Kluivert laissait entendre que le PSG ne prendrait finalement personne.

Kluivert a multiplié les échecs

Le Batave voulait Lucas Alario (River Plate), mais l'Argentin a été jugé trop cher et Unai Emery n'était pas emballé. L'Espagnol Fernando Llorente (Swansea) a lui aussi été approché mais là non plus, l'entraîneur parisien n'en a pas voulu. Le directeur du football parisien n'a pas eu plus de réussite avec Michy Batshuayi (Chelsea) ou Christian Benteke (Crystal Palace).

Le PSG devrait donc attendre l'été prochain pour mettre la main sur un nouvel attaquant. Un échec pour Kluivert, qui a tenté de l'atténuer samedi dernier en affirmant que s'il ne trouvait pas un joueur capable d'améliorer l'équipe, Paris ne prendrait personne. En l'absence de véritable directeur sportif depuis le départ de Leonardo, le club de la capitale semble toujours autant tâtonner en matière de recrutement. Kluivert avait l'occasion cet hiver de montrer que le costume pouvait ne pas être trop grand pour lui. C'est raté.

Que pensez-vous du mercato parisien et de sa gestion par Patrick Kluivert ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.