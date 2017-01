OM : le coup de pression de Louis Nicollin pour Sanson

Alors qu'il a convaincu le joueur, l'Olympique de Marseille tarde à boucler le transfert de Morgan Sanson. S'il est d'accord pour céder son milieu de terrain, Louis Nicollin se montre toutefois ferme concernant l'indemnité de transfert. Et le président montpelliérain menace aujourd'hui de tout faire capoter si les dirigeants olympiens ne se pressent pas.

Louis Nicollin demande 15 M€ à l'OM pour Morgan Sanson.

Comme nous vous l'indiquions ce week-end, Morgan Sanson (22 ans) est sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un dénouement heureux est attendu dans ce dossier pour cette semaine. Le milieu de terrain s'est déjà entendu avec le club phocéen sur un contrat de quatre ans et demi.

Reste maintenant aux dirigeants olympiens à finaliser l'opération. Et là, c'est plus compliqué. Alors qu'il affirmait en début de mercato que son joueur était disponible contre 10 millions d'euros, Louis Nicollin attend maintenant un peu plus d'argent pour libérer Sanson. Et le président du MHSC met aujourd'hui la pression sur l'OM.

15 millions pour boucler l'opération ?

«Il ne partira pas si on n'a pas quinze briques et il faut qu'ils se dépêchent. Sinon, ils font leur vie et ils arrêtent de nous emmerder. On ne va pas le brader» , lâche ainsi le dirigeant héraultais, interrogé par L'Equipe. Sanson, c'est donc 15 millions d'euros. Soit un peu plus que l'OM propose jusqu'ici : 12 millions d'euros bonus compris.

Une somme qui correspondait à ce qu'attendait Nicollin dans un premier temps... Mais avec les intérêts du Borussia Dortmund et de l'AS Monaco pour son joueur, le président montpelliérain a visiblement l'intention d'obtenir le plus d'argent possible. L'OM lui donnera-t-il satisfaction ? Après avoir obtenu l'accord du joueur, on peut penser que la direction marseillaise fera l'effort nécessaire.

