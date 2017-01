Lille : le titre en L1, l'Europe, Bielsa... Les confidences de Lopez

Nouveau propriétaire de Lille, Gérard Lopez a détaillé son projet sur les ondes de RMC. Patient, le dirigeant a de grandes ambitions pour les Dogues qu'il verrait bien sous les ordres de Marcelo Bielsa. Apparemment, les discussions avec l'Argentin sont sur la bonne voie.

Gérard Lopez tente d'attirer Marcelo Bielsa.

Lentement mais sûrement. Voilà comment Gérard Lopez compte ramener Lille au sommet du foot français. Le nouveau propriétaire du LOSC le sait, l'actuel 13e de Ligue 1 devra se montrer patient avant d'obtenir les résultats espérés.

«Cette saison est une année de transition mais on aimerait s'établir parmi les 5-6 premiers la saison prochaine, a envisagé l'investisseur hispano-luxembourgeois sur RMC. On aimerait faire en sorte que ça prenne avec les nouvelles recrues.» Ensuite, le club nordiste prévoit de passer aux choses sérieuses.

Lille champion d'ici deux ans ?

«Une fois qu'on est là, après c'est le Top 4, donc l'Europe, a poursuivi Lopez. A partir de là, tout est possible. J'aimerais que le LOSC fasse partie des équipes qui jouent le titre d'ici deux ans, ou au moins le top 3. Reprendre le LOSC et ne pas avoir d'ambition en Ligue 1 serait un manque de respect pour le club.» Reste à savoir quel entraîneur sera à la tête de ce projet. Depuis plusieurs mois, on sait que le dirigeant de 45 ans est proche de Marcelo Bielsa.

Plus qu'une rumeur, il s'agit d'une vraie piste puisque le successeur de Michel Seydoux se montre confiant. «On a dépassé le stade des négociations, s'est amusé le patron du LOSC. (...) On est d'accord sur beaucoup de choses. Il reste encore des discussions qui sont plutôt des échanges avec Marcelo. Il serait prématuré de dire qu'il vient à Lille. Ce qui ne l'est pas, c'est de dire qu'il est très intéressé par le projet et que nous sommes très intéressés par sa venue.

Lopez confiant pour Bielsa

« Je suis optimiste sur le dossier, a-t-il confié. S'il se fait, ce n'est pas sur un contrat d'un an. Je m'entends bien avec lui. C'est un perfectionniste. Ce qu'il reste à régler, ce n'est pas du tout ce que les gens pensent. Il y a d'autres éléments chez lui qui sont importants.» Des paramètres qui, selon Lopez, ne concernent pas la durée du contrat, ni le salaire.

«C'est d'ordre privé» , a expliqué l'homme d'affaires, qui n'écarte pas la possibilité de garder l'actuel coach Patrick Collot en tant qu'adjoint de Bielsa pour finir la saison. Pas encore de quoi s'enflammer pour le projet Lopez qui n'a pas évoqué son budget mercato. Mais on en saura plus d'ici la fin du mois de janvier…

