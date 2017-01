Transfert : une grosse offre de la Chine pour Falcao... Que doit faire Monaco ? Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 16/01/2017 à 10h49 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: De retour à un bon niveau depuis le début de la saison, l'attaquant Radamel Falcao fait les beaux jours de Monaco. Si le leader de la Ligue 1 se veut ambitieux et souhaite garder ses cadres, l'aspect financier reste primordial. A ce titre, les dirigeants asémistes pourraient céder face à l'appétit de la Chine pour le Colombien. Radamel Falcao bientôt en Chine ? «A un moment donné on résiste, mais après je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club. Bien évidemment que je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il y a des situations particulières. Il n'y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n'importe quelle offre.» Si le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev assurait dimanche qu'il ne céderait pas ses cadres cet hiver, la réalité pourrait être différente. En effet, le dirigeant russe a affirmé que le leader de la Ligue 1 avait reçu une offre conséquente venue de Chine pour un de ses joueurs. 60 M€ pour Falcao ? A en croire L'Equipe, ce serait bel et bien Radamel Falcao (30 ans) qui se retrouverait dans les petits papiers du Tianjin Quanjian. Désireuse de recruter le buteur de Chelsea Diego Costa, la formation asiatique a également jeté son dévolu sur l'ancien Dragon. Recalée suite à sa première tentative de 50 millions d'euros, l'institution dirigée par Fabio Cannavaro pourrait surenchérir et proposer 60 millions d'euros dans les prochains jours. Un chèque qui pourrait infléchir la position des dirigeants asémistes, qui avaient investi la même somme en 2013 pour déloger le Colombien de l'Atletico Madrid. Après deux saisons ratées du côté de Manchester United et Chelsea, revendre le Cafetero en récupérant le montant payé au moment de son arrivée constituerait un véritable coup de génie de la part de l'ASM. Et le sportif dans tout ça ? Bien évidemment, l'aspect sportif reste aussi important. Buteur à 17 reprises en 21 rencontres toutes compétitions confondues, El Tigre a retrouvé des couleurs depuis son retour l'été dernier et fait partie des pions essentiels dans le dispositif de Leonardo Jardim. Son possible départ serait-il un coup dur pour le club du Rocher ? Une question à laquelle il est difficile de répondre tant le collectif monégasque semble parfaitement huilé, peu importe la tactique mise en place par le technicien portugais. Une chose est sûre, la direction se retrouve face à un sacré dilemme. Toujours présent dans quatre compétitions, le 3e du dernier championnat rêve d'un sacre sur la scène nationale, 17 ans après son dernier titre, et garde de bonnes chances face à Manchester City lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. Avec un Falcao aussi efficace, Jardim dispose d'une arme redoutable pour arriver à ses fins. Mais les 60 millions d'euros d'une éventuelle vente pourraient également servir à recruter du lourd devant... Que doit faire l'AS Monaco avec Radamel Falcao ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





