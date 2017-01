L'équipe type de L1 - 20e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 15/01/2017 à 23h44 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Intenable à Marseille, le Monégasque Bernardo Silva est élu joueur de la journée. Le Parisien Verratti, le Caennais Féret et le Stéphanois Moulin se sont aussi distingués à l'occasion de cette 20e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Bernardo Silva a été énorme avec Monaco face à l'OM. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Almamy Touré (Monaco)

13. Jérôme Roussillon (Montpellier)

14. Julian Draxler (Paris SG)

15. Abdul Majeed Waris (Lorient)

16. Maxime Dupé (Nantes)

17. Alexandre Lacazette (Lyon)

18. Radamel Falcao (Monaco) En détails : Le joueur de la journée : Bernardo Silva (Monaco) Intenable aussi bien à droite qu'à gauche à Marseille, le Portugais a initié bon nombre de mouvements dangereux côté monégasque. Même à deux, Rekik et Cabella ont très rarement réussi à le stopper. Il fait en prime très mal aux Marseillais en inscrivant le troisième but de l'ASM juste avant le repos. Il double la mise après la pause. Un vrai petit joyau ce Bernardo Silva. Jessy Moulin (Saint-Etienne) Pour sa deuxième titularisation de la saison en Ligue 1, le remplaçant de Ruffier s'est directement mis dans le match à Lille en réalisant un superbe arrêt devant Terrier puis face à Soumaoro avant la pause. Impérial devant Benzia après le repos, il doit s'incliner sur le missile de De Préville. Il est aussi sauvé par sa barre en fin de rencontre mais termine la partie avec un bilan flatteur de 6 parades. Frédéric Guilbert (Caen) Intenable sur son côté droit, le latéral caennais s'est particulièrement illustré contre Lyon. Son centre très dangereux en début de match amène notamment le malheureux Cornet à marquer contre son camp. Une grosse activité dans son couloir. Ismaël Traoré (Angers) En plus de sortir une prestation solide défensivement face à Bordeaux, l'Angevin s'est aussi montré décisif devant en ouvrant le score pour le SCO d'un joli coup de tête. Un match plein de la part de l'ancien Brestois. Alaeddine Yahia (Caen) Le défenseur central caennais a livré un gros match face à Lyon dimanche, gagnant bon nombre de duels face à Fekir notamment. Une grosse présence physique. Djibril Sidibé (Monaco) Positionné à gauche sur la feuille de match, l'international tricolore était partout au Vélodrome ! Passeur décisif pour Falcao, il peut aussi marquer son petit but avant le repos mais bute sur Pelé au terme d'une course folle. Infatigable travailleur dans son couloir. Marco Verratti (Paris SG) En grande forme actuellement, l'Italien a encore sorti un match de tout premier plan à Rennes. Ce fut notamment un véritable festival durant les 45 premières minutes. Averti pour simulation alors que le penalty semblait quand même s'imposer, il est passeur décisif pour Draxler. Génial sur un bon petit paquet d'actions. Gros travailleur en phase défensive en fin de rencontre. Julien Féret (Caen) Grâce à une excellente vision du jeu, le milieu de terrain caennais a été à l'origine de plusieurs actions dangereuses contre Lyon. Il est notamment impliqué sur deux buts, dont le troisième du Stade Malherbe avec une transversale en une touche de balle à voir et à revoir ! Il s'est aussi permis de rivaliser au duel avec Gonalons. Un match plein. Fabinho (Monaco) Encore un gros match du milieu de terrain monégasque à Marseille. Il gratte un nombre incroyable de ballons dans l'entrejeu grâce à un pressing constant sur le porteur adverse. Il se signale aussi en enrhumant Rekik sur le quatrième but de l'ASM. Thomas Lemar (Monaco) Avec sa vision du jeu et sa technique très largement au-dessus de la moyenne, l'ancien Caennais a régalé sur son côté gauche à Marseille. Et que dire de son but absolument extraordinaire ? Si Messi met le même, il tourne en boucle sur le web pendant une semaine... Ivan Santini (Caen) Auteur d'un doublé, l'attaquant caennais a grandement contribué au succès des siens face à Lyon. S'il a perdu quelques ballons, le Croate a néanmoins considérablement pesé sur la défense des Gones. Classement par joueur : les Monégasques Sidibé, Bernardo Silva et Lemar se rapprochent du podium 1. Silva (Paris-SG) : 21 points

2. Glik (Monaco) : 19 points

3. Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

4. Lacazette (Lyon) : 15 points

5. Sidibé , Silva , Lemar (Monaco) : 14 points

8. Sabaly (Bordeaux) - Fabinho (Monaco) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

11. Diony (Dijon) - Sanson (Montpellier) - Cyprien (Nice) : 11 points

14. Fernando Marçal (Guingamp) - Falcao (Monaco) - Seri , Balotelli (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 10 points

20. Cavani (Paris-SG) : 9 points

21. Reynet (Dijon) - Briand (Guingamp) - Bakayoko , Touré (Monaco) - Belhanda , Dante (Nice) - Di María (Paris-SG) : 8 points

28. Johnsson (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Boudebouz (Montpellier) - Malcuit (St-Etienne) : 7 points

32. Leca , Crivelli , Saint-Maximin (Bastia) - Lewczuk (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Tolisso , Gonalons , Darder , Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Aurier , Trapp , Maxwell , Rabiot (Paris-SG) - Jullien , Braithwaite , Toivonen (Toulouse) : 6 points

54. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Fekir (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa (Nice) - Lucas (Paris-SG) - Ntep (Rennes) - Lafont (Toulouse) : 5 points

64. Traoré , Thomas , Toko Ekambi , Michel (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Rafael , Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Germain , Mbappe Lottin (Monaco) - Lasne (Montpellier) - Riou , Dupé (Nantes) - Sarr (Nice) - Grosicki , Gnagnon (Rennes) : 4 points

81. Diedhiou , Ndoye (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Kamano , Sertic , Carrasso , Laborde , Malcom (Bordeaux) - Yahia , Guilbert (Caen) - Bernard , Tavares , Marié (Dijon) - Coco , Sorbon (Guingamp) - Corchia , Sliti , Basa , Sankhare (Lille) - Koffi , Cafú , Le Goff , Lecomte (Lorient) - Diakhaby , Ferri , Mammana (Lyon) - Anguissa , Cabella , Sakai (Marseille) - Vion , Jouffre , Falette (Metz) - Mendy , Jemerson , Dirar , Carrillo (Monaco) - Pionnier , Hilton (Montpellier) - Cuffaut , Badila , N'Dy Assembé , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric (Nice) - Meunier , Kimpembe (Paris-SG) - Gourcuff , André , Baal (Rennes) - Veretout , Moulin , Pogba , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Diop , Trejo (Toulouse) : 3 points

138. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni (Marseille) - Dia (Nancy) - Dalbert Henrique (Nice) : 2 points

144. Mangani (Angers) - Ménez , Prior (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - Vainqueur , Hubocan , N'Jie (Marseille) - Bisevac , Didillon , Milán (Metz) - Roussillon , Skhiri (Montpellier) - Ait Bennasser (Nancy) - Sala , Gillet , Thomsen , Bammou (Nantes) - Cardinale (Nice) - Matuidi , Krychowiak , Draxler (Paris-SG) - Danzé , Costil , Sio , Saïd (Rennes) - Monnet-Paquet , Perrin (St-Etienne) - Durmaz (Toulouse) : 1 point Classement par club : Monaco prend le large en tête 1. Monaco - 119 points

2. Paris-SG - 96 points

3. Nice - 84 points

4. Lyon - 67 points

5. Marseille - 37 points

6. St-Etienne, Guingamp, Dijon, Montpellier - 36 points

10. Bordeaux - 35 points

11. Toulouse - 30 points

12. Rennes - 26 points

13. Bastia, Caen - 24 points

15. Angers - 23 points

16. Nancy - 21 points

17. Lorient - 20 points

18. Lille - 18 points

19. Metz - 17 points

20. Nantes - 15 points C'était l'équipe type de la 20e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 21e journée !





