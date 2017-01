Journal des Transferts : le PSG sur Depay, West Ham veut ramener Payet à la raison, Lille chipe un attaquant à l'OM... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 14/01/2017 à 18h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Kluivert veut Depay au PSG, West Ham souhaite ramener Payet à la raison, Lille chipe un attaquant à l'OM, l'Europe attendra pour Koziello, brouille Chelsea-Diego Costa… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Lyon ou le PSG pour Memphis Depay (Manchester United) cet hiver ? Lors de ce mercato d'hiver, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Kluivert veut Depay au PSG Peu utilisé par José Mourinho à Manchester United, Memphis Depay (22 ans) est la priorité de l'Olympique Lyonnais cet hiver. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Bruno Genesio a confirmé la piste menant à l'attaquant mancunien. Mais outre les difficultés financières de ce dossier, un autre obstacle pourrait compliquer la donne. Selon le Sun, le Paris Saint-Germain envisagerait également de recruter le Néerlandais ! L'idée viendrait surtout du directeur du football Patrick Kluivert qui connaît bien l'ancien joueur du PSV Eindhoven. En effet, le dirigeant faisait partie du staff des Pays-Bas de Louis van Gaal lors du Mondial 2014. Une compétition qui avait permis à Depay, souvent utilisé comme avant-centre lors de la phase finale au côté de Robin van Persie lors des ses entrées en jeu, de se révéler. Le PSG, qui avait déjà tenté d'attirer l'international néerlandais en 2015, pourrait donc surprendre l'OL pour celui qui deviendrait la fameuse doublure d'Edinson Cavani. 2 – West Ham veut ramener Payet à la raison Alors que Dimitri Payet semble prêt à tout pour rejoindre l'Olympique de Marseille à l'occasion de ce mercato hivernal, West Ham s'oppose toujours au départ de son joueur. La direction du club londonien veut aujourd'hui ramener son meneur de jeu à la raison. «On a donné à Dimitri l'opportunité de jouer dans le meilleur championnat du monde à une époque où il n'était même pas en équipe de France. Son passage ici lui a servi de tremplin pour devenir l'un des meilleurs joueurs en Europe. Slaven lui a donné de la confiance pour être performant en Premier League. Sa forme étincelante à West Ham lui a permis de retrouver l'équipe de France. Il a signé un contrat longue durée la saison dernière, on veut qu'il l'honore» , a fait savoir l'un des propriétaires des Hammers, David Gold, sur le site officiel de son équipe. Suffisant pour convaincre le Réunionnais de terminer la saison à West Ham ? 3 – Lille chipe un attaquant à l'OM Comme annoncé depuis quelques jours, l'attaquant Anwar El Ghazi (21 ans) va quitter l'Ajax Amsterdam pour la Ligue 1. Alors que la presse italienne annonçait un accord imminent avec l'Olympique de Marseille, l'international néerlandais va finalement s'engager avec le LOSC, désormais aux mains de Gerard Lopez. Selon les informations de RMC, le Batave va prochainement signer un contrat de quatre et demi pour les Dogues, qui débourseront 7 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un bon coup pour la formation nordiste. 4 – L'Europe attendra pour Koziello Plutôt utilisé comme joker par Lucien Favre à Nice, Vincent Koziello (21 ans) figure sur les tablettes de trois grands clubs européens à l'occasion de ce mercato hivernal : le Milan AC, l'Inter Milan et le Borussia Dortmund. Mais pas de quoi faire tourner la tête du jeune milieu de terrain niçois, qui souhaite terminer la saison chez les Aiglons. «Je suis très bien dans ce club, j'ai envie de progresser ici. J'ai envie de bien terminer cette deuxième partie de saison. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ici» , a ainsi confié Koziello à Nice-Matin. Les clubs intéressés devront patienter. 5 – Brouille Chelsea-Diego Costa Malgré son statut de meilleur buteur de Premier League, l'attaquant Diego Costa (28 ans) pourrait quitter Chelsea cet hiver. Et pour cause, l'international espagnol aurait eu un clash avec le staff du club londonien et son entraîneur Antonio Conte, qui ne croiraient pas à la blessure au dos dont s'est plaint l'ancien Colchonero. Le coach italien a ainsi décidé d'écarter son buteur pour le déplacement à Leicester, ce samedi. L'avant-centre serait perturbé par l'énorme salaire de 34 millions d'euros que lui propose le club chinois du Tianjin Quanjian, prêt à signer un chèque de 92 millions d'euros pour convaincre les Blues de céder leur avant-centre. En course pour le titre de champion d'Angleterre, Chelsea perdrait gros avec le départ de Diego Costa. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 14 janvier à 18h C'est officiel : - Le défenseur de Bordeaux Pablo a été prêté avec option d'achat au Corinthians.

- Le milieu de terrain de Leicester Jeffrey Schlupp a signé pour 14,4 millions d'euros à Crystal Palace. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Edinson Cavani se verrait bien jouer en Angleterre un jour.

- Unai Emery veut voir son attaquant Jonathan Ikoné quitter le PSG en prêt cet hiver.

- Djibril Sidibé ne pense quitter Monaco ni cet hiver ni l'été prochain.

- Bournemouth et Crystal Palace se sont renseignés sur l'attaquant monégasque Valère Germain.

- Le défenseur rennais Sylvain Armand devrait raccrocher les crampons à l'issue de la saison.

- Le milieu de terrain Guillaume Gillet pourrait quitter Nantes cet hiver en cas de proposition intéressante.

- Lille a fait une offre à Cerro Porteno pour le défenseur paraguayen Junior Alonso. A l'étranger : - Convoité par le FC Barcelone, le défenseur croate Darijo Srna refuse de quitter le Shakhtar Donetsk.

- La Juventus Turin devrait offrir 16 millions d'euros à Liverpool pour le milieu de terrain allemand Emre Can. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





