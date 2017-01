OM : Garcia annonce un Diarra sur le départ

Écarté du groupe retenu par Rudi Garcia pour affronter Toulouse (2-1, ap) en Coupe de France dimanche dernier, le milieu de terrain Lassana Diarra se trouve bel et bien sur le départ de l'Olympique de Marseille. Devant les médias, le technicien français a confirmé que ce dernier disposait d'un bon de sortie.

Lassana Diarra se dirige vers un départ cet hiver.

Lassana Diarra et l'Olympique de Marseille, la fin approche. Après un long feuilleton cet été et un départ finalement avorté, le milieu de terrain se dirige petit à petit vers la sortie. Non retenu par l'entraîneur Rudi Garcia pour affronter Toulouse (2-1, ap) en Coupe de France dimanche dernier, l'international tricolore ne figurera pas dans le groupe contre Monaco en Ligue 1 dimanche.

La raison ? Le coach de l'actuel 6e de Ligue 1 n'a tout simplement pas l'intention d'utiliser un joueur sur le départ avant la fermeture du mercato d'hiver.

R. Garcia - «Lassana est sur le départ»

En effet, d'après Garcia, Diarra n'est pas en mesure d'afficher son meilleur niveau en raison de ses problèmes extra-sportifs. Avec son amende à régler de 10 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, le joueur de 31 ans se trouve à la recherche depuis plusieurs mois d'un transfert avec à la clé un gros contrat.

«Ça me parait logique et de bon sens, que Lassana Diarra ne soit pas à 100% de ses capacités aujourd'hui. Lassana est plus sur le départ, il ne sera pas là dimanche. Pour l'instant, il est préférable que je le laisse tranquille. On verra à la fin du mercato. S'il est parti, le problème sera résolu. S'il est encore là, je serai ravi de l'utiliser quand il sera à 100% de ses capacités», a commenté Garcia. Une annonce qui démontre que l'OM ne retiendra pas le Tricolore.

La Chine comme solution ?

Etant donné les récentes difficultés de Diarra, il paraît peu probable de le voir débarquer dans un grand club européen sur ce mercato d'hiver. Si certaines formations de Premier League se sont renseignées à son sujet, elles auront du mal à lui proposer un contrat à la hauteur de ses attentes. Solution la plus séduisante pour lui financièrement, la Chine bien évidemment. Sportivement par contre, le milieu ferait une croix sur l'équipe de France... Mais son problème serait ainsi réglé. Et au passage, l'OM se débarrasserait d'un poids de plus en plus encombrant.

