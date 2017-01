PSG : deux destinations se précisent pour Augustin et Ikoné

En quête de temps de jeu, Jean-Kévin Augustin et Jonathan Ikoné pourraient prochainement quitter le Paris Saint-Germain. Les deux talents du club de la capitale devraient être prêtés en Ligue 1, où deux destinations se précisent pour leur avenir.

Augustin bientôt en Bretagne ?

Au Paris Saint-Germain, il est difficile pour les jeunes de se frayer une place au sein de l'effectif pléthorique dont dispose Unai Emery. C'est le cas pour Jean-Kévin Augustin (19 ans) et Jonathan Ikoné (18 ans), qui ont bénéficié d'un temps de jeu limité depuis le coup d'envoi de l'exercice.

Comme Adrien Rabiot, désormais incontournable, prêté à Toulouse lors de la seconde partie de la saison 2012-2013, les deux joueurs pourraient chercher quelques minutes supplémentaires ailleurs.

Augustin, plutôt Rennes que Nantes

Dans le viseur de très nombreux clubs européens (Tottenham, Borussia Dortmund, Hertha Berlin) et français (ASSE, Lorient, Nancy), Augustin devrait rester dans l'Hexagone. Alors que le FC Nantes s'est manifesté ce jeudi, le Parisien pourrait finalement prendre la direction de Rennes.

Selon les informations de 20 Minutes et du Télégramme de Brest, les dirigeants bretons tiendraient la corde dans ce dossier pour un prêt sans option d'achat. Nos confrères nous informent que l'attaquant aurait donné sa préférence aux Rouge et Noir. Une option intéressante pour Augustin, d'autant plus qu'avec le départ de Paul-Georges Ntep pour Wolfsbourg et celui de Giovanni Sio à la CAN, deux places dans le secteur offensif sont pour le moment disponibles.

Montpellier pour Ikoné

Concernant Ikoné, la tendance serait à un départ temporaire du côté de Montpellier. Annoncé dans le viseur de Lille et de Dijon, l'ailier, auteur d'un match intéressant face à Metz (2-0), mercredi en Coupe de la Ligue, se dirigerait vers l'Hérault selon Téléfoot. Comme pour Augustin, le PSG ne souhaiterait pas inclure d'option d'achat dans l'éventualité d'un prêt, preuve que le champion de France croit fort en ses jeunes pousses. Et pourquoi ne pas rêver d'un destin à la Rabiot ?

Que pensez-vous des possibles destinations pour Augustin et Ikoné ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...