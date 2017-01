OM : le retour de Payet, une bonne idée ? Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 12/01/2017 à 20h49 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Désireux de quitter West Ham, le milieu offensif Dimitri Payet pourrait changer d'air cet hiver. Cela tombe bien, l'Olympique de Marseille rêve de son retour et serait prêt à tout pour le rapatrier. Une bonne idée pour lancer le projet souhaité par Frank McCourt ? Payet de retour à Marseille ? Depuis son départ de l'Olympique de Marseille durant l'été 2015, Dimitri Payet (29 ans) est devenu un autre homme. Nommé parmi les meilleurs joueurs de Premier League lors de la saison 2015-2016, de retour sur le devant de la scène en équipe de France et classé 17e au Ballon d'Or, le milieu offensif s'est fait un nom sur la scène internationale. Mais depuis le début de l'exercice, West Ham est méconnaissable et le Tricolore se lasse. Assez pour réclamer son départ dès cet hiver. Garcia et Vainqueur disent oui ! Alors que le club londonien aurait refusé une offre de 23 millions d'euros de la formation phocéenne, le Réunionnais serait partant pour un retour sur la Canebière. Dans les rangs marseillais, on rêve d'ailleurs d'un come-back fracassant du talentueux milieu créateur afin de lancer le projet mis en place par le nouveau propriétaire Frank McCourt. «Payet, bien sûr que je le prends tous les jours» , a confié Rudi Garcia à RTL, dans un entretien à paraître ce dimanche. De son côté, William Vainqueur s'est montré enthousiaste à l'idée d'évoluer avec Payet. «Tout le monde connait Dimitri, les qualités qu'il a, le joueur extraordinaire qu'il est. Bien sûr, on rêverait tous d'un Dimitri Payet à l'OM» , a assuré le milieu de terrain sur les ondes de RMC. «Maintenant, il est sous contrat. Il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Ce n'est pas à nous de gérer ça. Il y a des gens vraiment qualifiés pour gérer ces dossiers-là. On va laisser faire les choses. Mais c'est vrai que le retour de Dimitri à Marseille, ça serait vraiment extraordinaire. Pour nous, pour le club et pour la ville.» Les consultants ne comprennent pas Pour certains consultants, dont Daniel Riolo, recruter l'ancien Nantais n'a aucun sens. «West Ham peut, veut, peu importe, lâcher le joueur. Mais à combien ? Moins de 30 millions ? En Angleterre, c'est un pourboire. Soyons sérieux. Payet touche entre 7 et 8 millions par an. Il va avoir 30 ans. Vous faites les comptes ou je vous aide ? Vous sentez le prix astronomique de cette opération ? A cet âge-là, Payet ne sera pas revendu» , a estimé le chroniqueur sur son blog. «Au club, certains voient bien que c'est un non-sens économique. Une affaire qui ne ressemble en rien à l'idée initiale, au projet d'abord présenté. Eyraud pense peut-être qu'il peut faire une exception. Ils ont tous fait ça. Ils se sont tous plantés…» Christophe Dugarry, lui, s'est dit choqué par l'attitude du joueur, qu'il incite à rester en Angleterre. «Je suis choqué parce que toutes les déclarations d'amour qu'il a eues depuis un an et demi à West Ham. Il a fait le boulot, il a hissé le club au plus haut en Premier League. Mais je crois que quand on a autant de soutiens, un contrat jusqu'en juin 2020, un salaire aussi confortable de 8 à 10 M€ par an, je suis choqué que l'on dise qu'on ne veut plus jouer. J'ai envie de lui dire 'Dimitri, ressaisis-toi'. Je pense qu'il y a un deal à trouver en gentlemen» , a commenté le champion du monde 1998. Si Payet veut de nouveau porter les couleurs de l'OM, il devra réaliser des concessions financières. Le joueur le fera-t-il pour l'amour de son ancien club ? Que pensez-vous d'un éventuel retour de Payet à l'OM ? Bonne ou mauvaise idée ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





