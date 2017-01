Journal des Transferts : l'OM et Payet passent à l'action, le PSG veut 1 ou 2 recrues, une piste offensive confirmée à Lyon... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 12/01/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM et Payet passent à l'action, le PSG veut une voire deux recrues, une piste offensive confirmée à Lyon, Lille a contacté Eto'o, prolongations pour les Frenchies d'Arsenal... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Payet ne veut plus jouer pour West Ham ! Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Une offre de l'OM, Payet veut quitter West Ham L'espoir est permis pour l'Olympique de Marseille dans le dossier Dimitri Payet. En conférence de presse, l'entraîneur de West Ham, Slaven Bilic, a affirmé que le milieu offensif français ne voulait plus jouer pour les Hammers et désirait partir cet hiver. Selon The Telegraph, cette décision fait suite à une offre de l'OM refusée par le club londonien. Les dirigeants marseillais auraient proposé 23 millions d'euros, plus 2,8 millions de bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. Alors que le Réunionnais entame son bras de fer, Marseille parviendra-t-il à convaincre West Ham de lâcher son joueur cet hiver ? La lutte commence. 2. Kluivert annonce une ou deux recrues Le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas terminé. Après avoir recruté Julian Draxler cet hiver, alors que Giovani Lo Celso est arrivé après un prêt de six mois à son ancien club de Rosario, Patrick Kluivert a assuré qu'au moins une recrue arrivera cet hiver. «Il y aura un joueur qui va arriver, c'est sûr. Deux, peut-être» , a indiqué le directeur du football parisien. Si une doublure à Edinson Cavani est la priorité, Unai Emery a également annoncé ne pas être opposé à l'arrivée d'un ailier supplémentaire. 3. La piste Januzaj à Lyon confirmée Comme nous vous l'évoquions mercredi, Lyon a ciblé l'ailier de Sunderland, Adnan Januzaj, pour renforcer son attaque cet hiver. Un intérêt confirmé par l'agent du joueur prêté par Manchester United, Dirk De Vriese. «Lyon a parlé avec nous et nous avons écouté. La décision doit être prise par Manchester United et le club n'a pas encore dit qu'il veut vendre Adnan. Adnan est bien à Sunderland» , a indiqué le représentant dans les colonnes du Het Laatste Nieuws. La balle semble dans le camp des Red Devils alors que l'OL ne songerait pas seulement à un prêt avec option d'achat. 4. Lille a contacté Eto'o Pendant que le président Michel Seydoux se prépare à officialiser le rachat par Gérard Lopez, la nouvelle direction de Lille travaille activement sur le marché des transferts. Parmi les objectifs à atteindre, l'arrivée d'une tête d'affiche qui pourrait être Samuel Eto'o. Contacté à plusieurs reprises par les dirigeants lillois, l'attaquant d'Antalyaspor se serait montré ouvert lorsque le projet lui a été présenté au téléphone, raconte France Football. Mais bien évidemment, on est encore loin de la signature du Camerounais qui devra déjà plaire au futur entraîneur. 5. Prolongations pour les Frenchies d'Arsenal Bonne nouvelle pour les Français d'Arsenal ! Le club londonien a annoncé ce jeudi les prolongations de l'attaquant Olivier Giroud, du milieu Francis Coquelin et du défenseur central Laurent Koscielny . Les trois Frenchies ont signé des contrats longue durée, indique le site officiel des Gunners. Selon les dernières informations, Giroud aurait prolongé jusqu'en 2019, tandis que Koscielny et Coquelin auraient rempilé respectivement jusqu'en 2020 et 2021. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 12 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Le défenseur central de Bastia, Mathieu Peybernes, rejoint Lorient pour 2 M€.

- Le défenseur de Lorient Lindsay Rose est prêté à Bastia.

- Lyon a prêté son jeune attaquant Olivier Kemen au Gazélec Ajaccio.

- Le milieu Nicolaj Thomsen quitte Nantes six mois après son arrivée et rejoint le FC Copenhague. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Selon Patrick Kluivert, le milieu Blaise Matuidi devrait prolonger au PSG.

- L'Inter Milan pourrait proposer 78 M€ pour le milieu du PSG, Marco Verratti, l'été prochain.

- Le défenseur parisien Marquinhos est aussi ciblé par l'Inter Milan pour la saison prochaine.

- Le milieu Thiago Motta exclut toujours de prolonger au PSG d'après son agent.

- Nantes propose un prêt sans option d'achat pour l'attaquant du PSG, Jean-Kévin Augustin.

- Courtisé par l'OM, le milieu montpelliérain Morgan Sanson plaît aussi beaucoup à Watford.

- Malgré une possible offre de 15 M€ de l'OM, Sassuolo ne souhaite pas céder son défenseur Francesco Acerbi.

- Manchester United pourrait proposer 46,1 M€ pour le milieu de Monaco, Tiémoué Bakayoko. Un départ n'est pas à l'ordre du jour.

- Prêté au Standard de Liège, le latéral gauche Elderson Echiejile revient à Monaco et devrait y rester.

- Lyon discute toujours avec Angers pour l'attaquant Nicolas Pépé.

- Lyon a offert 3 M€ (+ un joueur en prêt) pour le latéral gauche havrais Ferland Mendy. Le Havre demande 4 M€.

- Southampton est toujours intéressé par l'attaquant de Monaco, Valère Germain.

- Courtisé par Lyon et Saint-Etienne, l'attaquant de Ludogorets, Jonathan Cafu, a fait l'objet d'une offre de 12 M€ de Leicester. L'AS Rome est aussi sur le coup.

- Le jeune attaquant de Lille, Martin Terrier, est suivi par West Ham, Everton et la Fiorentina. A l'étranger - L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, aurait refusé l'attaquant de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

- Le défenseur central Pepe n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat qui se termine en juin.

- Le milieu Ivan Rakitic a décidé de ne pas quitter le Barça cet hiver.

- Manchester United a décidé d'activer une option pour prolonger le contrat de Marouane Fellaini jusqu'en 2018.

- Swansea négocie avec Liverpool pour le défenseur central Mamadou Sakho. Les Reds réclament 23 M€.

- L'attaquant du Standard de Liège, Ishak Belfodil, devrait rejoindre Everton pour 12 M€.

- L'attaquant Christian Benteke ne partira pas de Crystal Palace selon son entraîneur Sam Allardyce. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





