PSG : deux recrues supplémentaires d'ici fin janvier ?

Après avoir recruté Julian Draxler cet hiver, le Paris Saint-Germain recherche toujours une doublure à Edinson Cavani au poste d'avant-centre. Mais l'entraîneur Unai Emery et le directeur du football Patrick Kluivert n'excluent pas l'arrivée d'une autre recrue d'ici fin janvier !

Patrick Kluivert a ouvert la porte à deux nouvelles arrivées.

Après une première moitié de saison décevante, le Paris Saint-Germain entend bien déroger à ses habitudes en 2017. Peu actif lors du mercato d'hiver ces dernières années, le club de la capitale a déjà enregistré l'arrivée de l'ailier Julian Draxler pour 42 millions d'euros (bonus inclus).

Et tandis que le recrutement d'une doublure de l'avant-centre Edinson Cavani reste la priorité, le quadruple champion de France en titre n'a pas terminé ses emplettes, comme l'a confirmé le directeur du football francilien, Patrick Kluivert, à l'issue de la victoire face à Metz (2-0) en Coupe de la Ligue, mercredi.

Emery voudrait un ailier

«Il y aura un joueur qui va arriver, c'est sûr. Deux, peut-être», a annoncé le dirigeant au micro de France 3. «Le mercato d'hiver, c'est très difficile. On ne veut pas acheter pour acheter. C'est important d'acheter un joueur pour améliorer notre équipe. Si on ne peut pas avoir un joueur pour l'améliorer, on ne va pas en acheter.» Présent en conférence de presse, l'entraîneur Unai Emery a confirmé ses propos tout en se montrant un peu plus précis sur les postes ciblés.

«Si nous pensons que nous pouvons signer quelqu'un pour améliorer le poste d'attaquant axial, nous le ferons. Après, nous regardons aussi pour un joueur de plus, dans l'axe ou sur l'aile», a glissé le technicien espagnol. «Nkunku et Matuidi ont joué beaucoup de matchs à gauche alors que ce n'est pas leur poste.»

Le chantier de l'avant-centre toujours ouvert

Autrement dit, alors que Draxler a déjà remplacé numériquement Jesé, décevant et sur le départ en ce mois de janvier, le Basque aimerait disposer d'un ailier supplémentaire. Lucas, Angel Di Maria, Hatem Ben Arfa et donc Draxler étant déjà là, cela ferait beaucoup de monde pour deux places… Surtout que l'arrivée de l'Allemand visait aussi à relancer la concurrence pour stimuler Di Maria, convaincant mercredi face aux Grenats.

Un temps évoqué, le renforcement du poste de défenseur central ne fait lui non plus pas office de priorité malgré le départ de David Luiz en toute fin de mercato d'été. Presnel Kimpembe a en effet démontré qu'il sait répondre présent lorsque Thiago Silva ou Marquinhos manquent à l'appel. Alors que la piste Lucas Alario (River Plate) a été abandonnée et que celle menant à Fernando Llorente (Swansea) paraît déjà compromise, l'urgence reste bien de mettre la main sur un attaquant supplémentaire…

