Journal des Transferts : l'OM loin du compte pour Sanson, Lyon sonde Depay et Januzaj, c'est presque fait pour Schneiderlin... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 11/01/2017 à 18h00

L'OM loin du compte pour Sanson, Lyon sonde Depay et Januzaj, c'est presque fait pour Schneiderlin, James refuse une offre énorme, la retraite à 29 ans de Vanden Borre... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Sanson est encore loin de l'OM Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM loin du compte pour Sanson Si l'Olympique de Marseille veut s'offrir Morgan Sanson cet hiver, il faudra proposer bien plus. Interrogé par RMC, le président délégué de Montpellier, Laurent Nicollin, a confirmé avoir reçu une offre du club phocéen. Selon la radio, elle s'élève à 8 millions d'euros, alors que L'Equipe évoque un montant de 7 millions d'euros (bonus compris). Une proposition très loin des attentes du club héraultais qui a annoncé vouloir 15 millions d'euros. Alors que l'AS Rome est sur le coup et que le milieu montpelliérain n'est pas insensible à l'intérêt du club italien, l'OM devra rapidement revoir son offre à la hausse pour ne pas être devancé dans ce dossier. 2. Lyon sonde Depay et Januzaj Jean-Michel Aulas annonçait vouloir réaliser une grosse opération cet hiver, et ce n'était pas du bluff. Afin de renforcer son attaque, l'Olympique Lyonnais s'est positionné pour accueillir en prêt avec option d'achat l'ailier de Manchester United, Adnan Januzaj, actuellement prêté à Sunderland, annonce L'Equipe. L'international belge peine à confirmer son grand potentiel et l'OL souhaite visiblement le relancer. De son côté, RMC assure que le club rhodanien s'est aussi renseigné sur le Red Devil, Memphis Depay. Mais ce dossier est compliqué puisque MU réclame au moins 17 millions d'euros pour le Batave. Selon L'Equipe, Lyon a démenti une tentative pour l'ancien joueur du PSV Eindhoven qui serait trop cher. Mais rappelons que JMA a annoncé vouloir "être discret" pour attirer un joueur de "haut niveau" en janvier. Et 17 M€, c'est le prix à payer pour un très bon joueur... 3. C'est presque fait pour Schneiderlin... Un temps annoncé dans le viseur de l'OM, Morgan Schneiderlin va rejoindre Everton. «Avant le match, j'ai été informé par Ed Woodward que le transfert était tout proche. Donc Morgan va plus que probablement partir pour Everton» , confiait hier soir José Mourinho. Et la signature du milieu de terrain de Manchester United chez les Toffees n'est plus qu'une question d'heures puisqu'il passait sa visite médicale ce mercredi. Les deux clubs seraient tombés d'accord pour un transfert de 25,3 millions d'euros, plus 2,3 millions d'euros de bonus. 4. James refuse une offre énorme Si Oscar a choisi de rejoindre la Chine alors qu'il jouait peu à Chelsea, James Rodriguez a choisi une autre route. Contrairement au Brésilien, le milieu offensif colombien a refusé une offre en provenance de Chine malgré sa situation compliquée au Real Madrid. Et pourtant, le Hebei China Fortune a proposé 110 millions d'euros à la Casa Blanca et un salaire annuel de 30 millions d'euros net au Cafetero. Mais cette proposition a été repoussée par le club madrilène et l'ancien Monégasque. Cette information confirme les intentions de James qui assurait récemment ne pas vouloir quitter le Real Madrid. 5. Vanden Borre, la retraite à 29 ans... Ame tourmentée et joueur imprévisible depuis le début de sa carrière, Anthony Vanden Borre a décidé de raccrocher les crampons à seulement 29 ans. Le latéral belge n'avait plus la force mentale et physique pour se relancer à Montpellier, où il n'a pas convaincu et n'est pas retourné depuis la reprise de l'entraînement le 31 décembre. Il a prévu de résilier son contrat avec Anderlecht, club auquel il appartenait, et fait ainsi une croix sur près d'un million d'euros, somme qu'il devait percevoir d'ici la fin de son contrat en juin 2018. Un beau gâchis... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 11 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - L'attaquant de l'Inter Milan, Stevan Jovetic, est prêté au FC Séville avec une option d'achat estimée entre 12 et 14 M€.

- Ciblé par Manchester City, le défenseur central Holger Badstuber est prêté par le Bayern Munich à Schalke 04.

- Le milieu offensif de Benfica, Adel Taarabt, est prêté au Genoa.

- Nantes se fait prêter l'ailier de l'Olympiakos, Felipe Pardo, avec option d'achat.

- Claude Makelele rejoint Swansea en tant qu'adjoint de Paul Clement. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu du PSG, Grzegorz Krychowiak, plaît à Arsenal et Manchester City, mais il ne partira pas cet hiver d'après son agent.

- Le jeune défenseur du PSG Dan-Axel Zagadou devrait signer à Manchester City.

- L'OM s'intéresse au milieu offensif international français U19 de QPR, Axel Prohouly, courtisé par Troyes et le Panathinaïkos.

- L'attaquant du Ludogorets, Jonathan Cafu, ne devrait pas rejoindre Lyon, où il ne fait pas l'unanimité en interne.

- Jean-Pierre Papin devrait débarquer au poste d'entraîneur d'Auxerre. Il occupera aussi la fonction de directeur sportif.

- Christophe Galtier a confirmé être séduit par l'attaquant Andy Delort (Tigres) mais assure qu'aucune discussion n'a été entamée.

- Lorient songe au défenseur central de l'Udinese, Thomas Heurtaux.

- Le milieu offensif Nicolaj Thomsen va quitter Nantes, qui négocie avec le FC Copenhague.

- L'ailier de Bastia, Gaël Danic, discute avec Rennes. A l'étranger - L'agent de Patrice Evra a confirmé la tendance d'un départ pour le latéral gauche de la Juventus Turin, annoncé du côté de Manchester United et du FC Valence.

- Le défenseur central de Liverpool, Mamadou Sakho, fait de Southampton sa priorité.

- Chelsea pourrait proposer 18,5 M€ pour le défenseur central de Fenerbahçe, Simon Kjaer. Le Danois pourrait remplacer John Terry, désiré par Bournemouth.

- Arsenal pourrait prêter son défenseur central, Per Mertesacker. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





