PSG : Krychowiak a pris sa décision

En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, Grzegorz Krychowiak conserve une belle cote auprès des grands clubs européens. Arsenal, Manchester City et l'Inter Milan ont tous coché le nom du milieu de terrain polonais sur leurs tablettes. De quoi le convaincre d'un départ en janvier ?

Krychowiak restera encore six mois au PSG. Après...

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance du FC Séville, Grzegorz Krychowiak n'est pas encore parvenu à s'imposer dans la capitale. Barré par la concurrence, l'international polonais doit se contenter d'un statut de remplaçant et joue peu (16 matchs toutes compétitions confondues et 9 titularisations). Une situation dont souhaitent profiter plusieurs clubs.

Selon The Sun, Arsenal suit de près le milieu de terrain polonais afin de renforcer son entrejeu. Le tabloïd anglais confirme aussi l'intérêt de Manchester City, à la recherche d'un renfort au milieu après la grave blessure d'Ilkay Gündogan. Récemment, un intérêt de l'Inter Milan était également évoqué. Ces destinations séduisantes pour un joueur en difficulté peuvent-elles lui donner des envies de départ cet hiver ?

Krychowiak veut rester, mais...

Interrogé par Foot Mercato, son frère et agent Krysztof Krychowiak assure que l'ancien Rémois de 26 ans ne compte pas partir après seulement six mois passés dans la capitale. «Il veut jouer. Il veut sentir que le PSG croit en lui et se battre pour sa place et faire son travail» , indique son représentant. Si ce dernier explique que le Polonais était bien conscient de la forte concurrence qu'il allait rencontrer en venant à Paris, et qu'il souhaite se battre, il ne faudra pas que la situation s'éternise.

En clair, Krychowiak fera le point en fin de saison sur sa situation et pourrait demander à partir. «Il ne peut pas être satisfait. A la fin de cette saison, nous rencontrerons les dirigeants et nous nous assiérons autour d'une table pour discuter et connaître leur point de vue sur sa situation et leurs plans pour lui. Si le PSG voudra encore de Grzegorz et si Grzegorz voudra encore du PSG» , a confié son agent. Avec le retour d'Adrien Rabiot et l'émergence de Christopher Nkunku, les places seront de plus en plus chères dans l'entrejeu parisien. Et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour l'ancien Sévillan...

Selon vous, Krychowiak peut-il s'imposer au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...