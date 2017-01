Nice : pas de folies cet hiver, vraiment ?

Même si les noms de Salvatore Sirigu (FC Séville), Luiz Gustavo (Wolfsburg) et Memphis Depay (Manchester United) ont circulé récemment, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, assure que son club a épuisé son budget mercato et ne va pas tenter un nouveau gros coup. Mais le boss de l'actuel leader de Ligue 1 pourrait aussi bluffer…

Nice tenterait d'attirer Salvatore Sirigu.

Avec les arrivées de Dante, Younès Belhanda ou encore Mario Balotelli, l'OGC Nice a placé la barre très haut l'été dernier. Avec succès puisque le Gym occupe la place de leader de Ligue 1 à la trêve. Cet hiver, les Aiglons ne sont pas mal placés non plus dans la rubrique mercato.

Entre le gardien Salvatore Sirigu (FC Séville), le milieu de terrain Luiz Gustavo (Wolfsburg) ou encore les ailiers Memphis Depay (Manchester United) et Yacine Brahimi (FC Porto), plusieurs têtes d'affiche ont vu leur nom lié au club azuréen au cours des dernières semaines. De quoi laisser augurer un nouveau gros coup d'ici au 31 janvier ? Sûrement pas, d'après le président niçois, Jean-Pierre Rivère, qui a démenti ou nuancé la plupart de ces pistes.

J.-P. Rivère - «on a consommé notre budget»

«J'entends des noms qui tombent de partout, mais l'OGC Nice n'est pas devenu riche ! Si j'avais 10, 15, 20 millions à dépenser, je pense qu'on ferait un recrutement complémentaire au mercato d'hiver. Mais on n'a pas cet argent-là», a assuré le patron du Gym mardi sur les ondes de RMC. «On oublie la position de l'OGC Nice, pas au classement, mais en réalité de budget. On a vendu Nampalys Mendy cet été pour 15 millions d'euros, ce qui nous a permis de faire un mercato un peu particulier. Aujourd'hui, on a consommé notre budget.»

Sirigu, du bluff ?

Une mise au point claire donc. D'autant plus que Nice, éliminé de toutes les coupes, n'a plus que la Ligue 1 à jouer. Cependant, alors que les Aiglons ont montré des signes d'essoufflement au cours des dernières semaines, tandis que l'Ivoirien Jean Michaël Seri se trouve à la CAN, Valentin Eysseric et Belhanda à l'infirmerie, le club azuréen n'aurait-il pas intérêt à tenter quelques coups pour jouer le titre à fond ?

Ces derniers jours, la piste la plus chaude mène à Sirigu. Dans l'impasse au FC Séville où il est prêté par le Paris Saint-Germain, le gardien italien se serait vu proposer un contrat de trois ans et demi. La presse transalpine faisant même état d'un supposé passage à Nice mardi. «J'entends parler de Sirigu… Mais on a quatre gardiens», a encore rétorqué Rivère. On n'est toutefois pas forcé de croire le boss niçois. L'été dernier, celui-ci avait bien démenti l'arrivée de Balotelli avant de recruter le buteur quelques jours plus tard !

