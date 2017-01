Montpellier : Vanden Borre, la raison de sa retraite et les attaques de Nicollin Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 11/01/2017 à 09h35 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A 29 ans, Anthony Vanden Borre a choisi de raccrocher les crampons. Prêté cette saison à Montpellier par Anderlecht, le latéral droit belge quitte le club héraultais et les pelouses. Une nouvelle qui n'attriste pas le président montpelliérain Louis Nicollin, pas tendre avec le joueur. Vanden Borre quitte Montpellier, et le football... En recrutant Anthony Vanden Borre l'été dernier en prêt, Montpellier avait tenté un pari. Malheureusement, celui-ci se termine par un échec puisque le latéral doit a décidé de mettre un terme à sa carrière après une première partie de saison très moyenne qui l'a vu progressivement rétrograder dans la hiérarchie. Un problème physique et mental Absent depuis la reprise de l'entraînement du MHSC le 31 décembre, Vanden Borre ne reviendra pas du côté de la Paillade. D'ailleurs, il ne rechaussera plus les crampons en tant que joueur professionnel. A 29 ans, le joueur formé à Anderlecht et longtemps promis à un avenir brillant a estimé que le «corps et la tête ne suivaient plus pour repartir vers le top» , selon La Dernière Heure. Le natif de Likasi (RD Congo), n'avait plus l'envie nécessaire pour retrouver une place de titulaire. Une demi-surprise pour un joueur imprévisible qui avouait en octobre ne pas aimer le milieu du football. «Il me fait penser à Kevin Anin, confie Ryad Boudebouz à L'Equipe. Il peut paraître froid, dans son monde, alors que c'est un mec super gentil, une crème. Mais on le sentait capable d'arrêter le foot à tout moment.» Ame tourmentée, Vanden Borre n'aura jamais eu la carrière qui lui était destinée, lui qui était considéré plus fort que Vincent Kompany, son pote de formation. Un talent gâché «Quand je suis arrivé au club, il y avait deux joueurs au-dessus du lot : Kompany et lui. Vincent est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde alors qu'Anthony avait toujours des soucis, souvent extrasportifs. C'est dommage» , a confié le manager général du RSCA, Herman Van Holsbeeck, à La Dernière Heure. Une carrière gâchée pour celui qui a enchainé les clubs dans sa carrière (Fiorentina, Genoa, Portsmouth, Genk, Tavria, Anderlecht, Montpellier). Alors qu'il doit rencontrer les dirigeants d'Anderlecht la semaine prochaine pour discuter de la suite, «VDB» a déjà fait son choix et va rompre son contrat qui court jusqu'en juin 2018. Il fait ainsi une croix sur près d'un million d'euros, assure le média belge. «J'aborderai aussi l'aspect humain. S'il fait ça, c'est qu'il doit être loin mentalement car il adore le football» , a indiqué Van Holsbeeck. Nicollin se défoule De son côté, Louis Nicollin n'est pas tendre avec Vanden Borre... Et c'est peu de le dire puisque le président de Montpellier ne semblait pas vraiment apprécier le joueur et se réjouit de son départ. «Je suis bien content qu'il soit parti, assure le patron du MHSC à Sudinfo. Il était sous contrat jusqu'à la fin de saison mais il a décidé de ne pas revenir après la trêve. Après 10 jours sans se présenter, son contrat était de toute façon rompu.» «Sa retraite ? Je n'en ai rien à foutre. Je veux savoir qui a amené ce joueur ici car c'était un mauvais joueur. On l'avait pris pour remplacer Deplagne et c'est Deplagne qui joue» , ajoute-t-il dans des propos rapportés par La Dernière Heure. «De toute manière, je ne crois pas à sa retraite, c'est du pipeau. Il veut juste retrouver sa liberté pour signer où il veut» , a-t-il conclu. Une réaction un peu excessive de «Loulou», sans doute déçu de devoir chercher un nouveau latéral droit... Que pensez-vous de la décision de Vanden Borre ? Et des propos de Nicollin ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





