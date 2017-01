Transfert : à quoi joue Montpellier avec Sanson ?

Ciblé par l'Olympique de Marseille pour renforcer son milieu de terrain, Morgan Sanson pourrait quitter Montpellier à l'occasion de ce mercato hivernal. Sauf que Louis Nicollin et son fils Laurent ne tiennent pas le même discours à ce sujet. Et le président du MHSC vient encore de faire monter les enchères...

Morgan Sanson quittera-t-il Montpellier cet hiver ?

Difficile de suivre la direction montpelliéraine dans le dossier Morgan Sanson (22 ans). Au sortir d'une belle première moitié de saison (3 but et 5 passes décisives en 19 matchs de L1), le jeune milieu de terrain montpelliérain se retrouve convoité par plusieurs clubs à l'occasion de ce mercato hivernal, à commencer par l'Olympique de Marseille.

Mais alors que Louis Nicollin avait d'abord fait savoir que son protégé pourrait partir pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros, son fils Laurent a rapidement livré une version différente. «Je ne sais pas s'il y a beaucoup de contacts. Je lis la presse. Je vois que l'OM est intéressé. La moindre des corrections, quand on est un grand club et quand on veut un joueur, est d'appeler Montpellier pour savoir si on est vendeur. Ce n'est pas très bien de la part de l'OM de spéculer si ce qui est dit dans la presse est vrai. Je ne trouve pas ça très correct d'attaquer un de mes joueurs qu'on ne veut pas vendre» , a ainsi affirmé le président délégué du MHSC.

Vendu cet hiver mais prêté jusqu'à la fin de saison ?

Vendeur, pas vendeur, puis de nouveau vendeur... Car un peu plus tard hier lundi, Louis Nicollin a de nouveau évoqué le cas Sanson. Avec cette fois des exigences revues à la hausse ! «Morgan Sanson ne partira pas cet hiver sauf si on nous offre entre 20 et 25 millions» , a ainsi affirmé le président du club héraultais, avant de détailler un peu plus ce qui ferait les affaires de son équipe.

«Morgan Sanson est à Montpellier et restera à Montpellier. Et au mois de juin on verra. Moi ce que je souhaiterais, c'est le transférer dès maintenant et qu'on nous le laisse en prêt pendant six mois, pour arranger nos affaires financières parce qu'on est très, très mal, mais si ça ne se fait pas on verra bien» , a précisé le dirigeant montpelliérain.

Sauf qu'à ce jeu-là, les prétendants de Sanson risquent fort de reculer et Montpellier se retrouver sans rien. Le MHSC ferait bien de clarifier sa position sur le dossier pour tirer le meilleur prix d'un joueur qui n'aura plus qu'une année de contrat l'été prochain. D'autant plus quand la situation financière du club est très compliquée...

Que pensez-vous du cas Sanson ? Le voyez-vous quitter Montpellier cet hiver ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.