Lyon : Lacazette, Tolisso, Ghezzal... Aulas est prêt à tout pour les garder

Confronté aux sollicitations des clubs européens pour ses meilleurs joueurs, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas ne craque pas. Le dirigeant est prêt à refuser des offres énormes afin de conserver des éléments comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Rachid Ghezzal et Alexandre Lacazette, deux Lyonnais très convoités.

L'Olympique Lyonnais ne fait rien comme les autres en Ligue 1. Propriétaire de son stade, le club rhodanien a choisi une stratégie ambitieuse pour retrouver les sommets.

Plutôt que de vendre ses joueurs à prix d'or, Lyon fait tout pour les conserver le plus longtemps possible, quitte à faire une croix sur de grosses sommes d'argent.

En effet, un buteur du calibre d'Alexandre Lacazette (25 ans) peut rapporter gros au vice-champion de France. Mais depuis l'été dernier, l'attaquant sous contrat jusqu'en 2019 est bloqué par ses supérieurs qui veulent le prolonger. En attendant, Jean-Michel Aulas est prêt à refuser des offres que d'autres accepteraient sans réfléchir. «Evidemment, Alexandre est indispensable, a confié le président de l'OL sur RMC. Comme Nabil (Fekir), comme Corentin Tolisso et comme tous les joueurs pour lesquels on a des propositions.»

Aulas refuse 70 M€ pour Lacazette !

«On a aujourd'hui six à sept propositions pour nos meilleurs joueurs. C'est vrai que les propositions concernant Alexandre sont entre 40 et quelques millions, de West Ham l'année dernière, à 70 millions en ce moment» , a révélé le dirigeant, qui aurait également refusé les 30 M€ de la Juventus Turin pour Corentin Tolisso (22 ans). «Il y a eu un contact, oui, a avoué Aulas. On n'a pas donné suite pour cet hiver. On n'est pas engagé pour l'été prochain. Mais c'est vrai qu'ils sont revenus à la charge pour cet hiver et cet été.»

D'après la radio française, les deux clubs seraient toujours en discussions pour l'été prochain, le moment où l'OL risque de perdre des joueurs importants. Pendant que Lacazette et Tolisso seront toujours aussi convoités, Rachid Ghezzal (24 ans) se retrouvera en fin de contrat. Un scénario que JMA veut absolument éviter, d'où la dernière offre adressée à l'international algérien.

L'offre de l'OL pour Ghezzal

«J'estime qu'il y a encore une chance, même si elle s'est réduite, a estimé le patron de l'OL. Quand on part à la CAN avec une proposition de son club formateur qui avoisine les 300 000 euros par mois, ça veut dire qu'on a sûrement l'intention de revenir voir ce qu'il est possible de faire. J'espère qu'il n'y aura pas de pépin pendant la CAN. Aujourd'hui, le pourcentage de chances qu'il reste s'est amenuisé.» En effet, l'ailier lyonnais peut déjà discuter avec les clubs de son choix et sans passer par Aulas…

