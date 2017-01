Journal des Transferts : Bielsa se rapproche de Lille, la Juve négocie pour Tolisso, l'OM pense à un prêt... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 09/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Bielsa se rapproche de Lille, la Juve négocie pour Tolisso, l'OM pense à un prêt au poste de latéral gauche, une recrue en moins au PSG, Ntep file en Allemagne... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Marcelo Bielsa pourrait débarquer à Lille. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Bielsa se rapproche de Lille, mais... Dimanche, le quotidien régional La Voix Du Nord a annoncé l'arrivée imminente de l'entraîneur Marcelo Bielsa à la tête de Lille. Mais ce lundi, le clan du futur propriétaire du LOSC Gérard Lopez a calmé le jeu dans les colonnes du média L'Equipe. En effet, un accord total n'aurait pas encore été trouvé avec l'Argentin et des détails resteraient à régler malgré des discussions avancées. Par le passé, Bielsa s'est montré particulièrement pointilleux au moment de signer son contrat et l'opération n'est donc pas encore bouclée. Par ailleurs, une annonce concernant son éventuelle arrivée ne serait pas imminente. Mais tout de même l'optimisme semble de rigueur dans ce dossier et Lille paraît proche de frapper un grand coup avec El Loco ! 2. La Juve négocie pour Tolisso ! Présenté comme une cible de la Juventus Turin depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso plaît bel et bien au champion d'Italie en titre ! D'après les informations de la radio RMC, la Vieille Dame a proposé 30 millions d'euros à l'OL lors de ce mercato d'hiver pour s'attacher les services du Tricolore. Une offre repoussée par le président rhodanien Jean-Michel Aulas, qui veut conserver son joueur jusqu'au terme de la saison. Face à l'intransigeance du dirigeant lyonnais, les deux formations discuteraient désormais d'un transfert de Tolisso pour l'été prochain. Avec son prestige et sa puissance financière, la Juve dispose de sérieux arguments pour recruter le Lyonnais ! 3. L'OM pense à un prêt à gauche Pour l'Olympique de Marseille, le recrutement d'un latéral gauche fait figure de priorité cet hiver. Problème : ce dossier n'avance pas vraiment et après la blessure du titulaire du poste, Henri Bedimo, voilà que son remplaçant improvisé, Tomas Hubocan, s'est blessé à son tour pour une durée indéterminée Du coup, le quotidien L'Equipe indique que le club phocéen pourrait se rabattre sur un prêt à ce poste, alors qu'un transfert était initialement désiré. Accueillir un joueur à relancer cet hiver avant de frapper fort l'été prochain ? Une hypothèse que les dirigeants marseillais vont sans doute creuser. 4. Une recrue en moins pour le PSG Après avoir un temps songé à recruter un latéral gauche, le Paris Saint-Germain ne se renforcera pas à ce poste lors de ce mercato d'hiver, révèle le quotidien L'Equipe. Le journal sportif explique que cette option a seulement été envisagée lorsque les douleurs au pubis de Layvin Kurzawa laissaient penser que l'ancien Monégasque avait besoin d'une opération. Mais une période de repos a suffi au Tricolore pour aller beaucoup mieux et celui-ci ne suscite désormais plus d'inquiétudes au sein du staff médical. Selon la même source, le natif de Fréjus devrait d'ailleurs rester le numéro un du poste devant Maxwell, en fin de contrat en juin. 5. Ntep file à Wolfsbourg (officiel) Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Paul-Georges Ntep à Wolfsbourg est désormais officiel ! Alors que son contrat se terminait en juin prochain, l'international tricolore quitte Rennes lors de ce mercato d'hiver pour le club allemand contre un chèque estimé à 8 millions d'euros, hors bonus, par le média France Football. Une très belle somme perçue par la formation bretonne ! Au passage, en signant jusqu'en juin 2021 avec les Loups, Ntep aurait environ quadruplé son salaire passant de 840 000 euros brut par an chez les Rouge et Noir à 4 millions d'euros brut par an en Allemagne. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 9 janvier à 18h00. C'est officiel : - L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Aldo Kalulu a été prêté sans option d'achat à Rennes jusqu'au terme de la saison.

- L'avant-centre de l'Olympique Lyonnais Gaëtan Perrin part en prêt pour la seconde partie de la saison à Orléans.

- A six mois du terme de son contrat, le milieu de terrain Mathieu Bodmer a été libéré par Nice. - Après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan, le milieu Felipe Melo s'est engagé pour 3 ans pendant Palmeiras. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le Paris Saint-Germain serait le club favori pour accueillir l'ailier du Benfica Lisbonne Gonçalo Guedes.

- Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, l'ailier Jesé plaît également au FC Valence dans l'optique d'un prêt.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin pourrait être prêté à Pescara.

- Ecarté du groupe par Rudi Garcia, le milieu de l'Olympique de Marseille Lassana Diarra pourrait considérer un départ vers un championnat exotique.

- L'Olympique de Marseille s'intéresserait à l'attaquant du FC Porto André Silva.

- Libre de tout contrat, le buteur Didier Drogba a ouvert la porte à un retour à l'Olympique de Marseille.

- Le milieu de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko plaît à Chelsea, Manchester United et Manchester City.

- Malgré les rumeurs, l'attaquant Maxwell Cornet n'a pas l'intention de quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver.

- En fin de contrat en juin prochain, le milieu de Toulouse Oscar Trejo n'a pas encore tranché concernant son avenir. À l'étranger : - Face aux rumeurs envoyant Paulo Dybala au Real Madrid, la Juventus Turin a répondu que l'attaquant n'était pas disponible.

- Non retenu par Luis Enrique pour le dernier match, le milieu Ivan Rakitic ne devrait cependant pas partir pour Manchester City.

- Si James Rodriguez va rester au Real Madrid, le milieu aimerait rejoindre Manchester United à l'avenir.

- Annoncé à l'Inter Milan, le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez discuterait aussi avec la Juventus Turin.

- Peu utilisé à la Juventus Turin, le latéral gauche Patrice Evra pense à un départ.

- Pour prolonger, le milieu offensif Mesut Özil veut être rassuré sur l'avenir de l'entraîneur Arsène Wenger.

- Le Torino aurait refusé une offre de 65 millions d'euros d'Arsenal pour son buteur Andrea Belotti.

- L'ailier de Tottenham Georges-Kévin Nkoudou serait pisté pour un prêt par l'AS Roma. A demain pour un nouveau JdT !





