OM : Diarra, un départ désormais inéluctable...

Écarté du groupe retenu par Rudi Garcia pour le déplacement à Toulouse (2-1, ap) dimanche en Coupe de France, le milieu de terrain Lassana Diarra n'entre plus dans les plans de l'Olympique de Marseille à cause de son attitude. En ce mercato d'hiver, son départ paraît certain.

Lassana Diarra, un avenir loin de l'OM ?

Le feuilleton Lassana Diarra commence à lasser du côté de l'Olympique de Marseille. Désireux de quitter le club phocéen l'été dernier, le milieu de terrain n'avait finalement pas trouvé son bonheur sur le marché des transferts et avait été également retenu par les nouveaux dirigeants.

Quelques mois plus tard, les patrons olympiens souhaitent sûrement son départ. En effet, l'international tricolore n'a pratiquement pas joué sur cette première partie de saison, enchaînant les blessures, et a été très moyen lors de ses rares apparitions. Pour ne rien arranger à cette situation, son comportement commencerait à agacer en interne...

Garcia l'a écarté de son groupe

Et le point de non-retour semble avoir été atteint ce week-end. Pourtant apte physiquement, Diarra n'a pas été retenu par l'entraîneur Rudi Garcia pour le match face à Toulouse (2-1, ap) dimanche en 32es de finale de Coupe de France. D'après le quotidien L'Equipe, le staff du technicien français aurait été lassé par l'attitude du Tricolore. Interrogé sur l'absence du joueur, Garcia s'est montré passablement agacé.

«Il n'y a plus rien à dire, tout est écrit, et tout est dit. Je regrette que le jour d'un match, on ne parle pas beaucoup du match et du jeu, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Les absents, on a le temps dans la semaine d'en parler», a lâché le coach olympien devant les médias. Simple coïncidence ou détail révélateur de la situation actuelle, Diarra a retiré la mention «joueur de l'OM» de la bio de son compte Twitter après cette mise à l'écart.

Quel avenir pour Diarra ?

Comme l'été dernier, le joueur de 31 ans va désormais rechercher un club en mesure de régler son amende de 10 millions d'euros qu'il doit au Lokomotiv Moscou. Si certaines formations anglaises se renseignent toujours à son sujet, Diarra devrait attendre la fin du mois de janvier avant d'envisager un départ vers un championnat plus exotique, comme la Chine, d'après les informations du quotidien L'Equipe. Et cette fois-ci, étant donné son salaire et son manque d'implication, le Français ne sera pas retenu par l'OM.

