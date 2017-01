Lyon : une performance XXL et une prise de conscience, Fekir prêt à cartonner en 2017 ?

Auteur d'une superbe prestation face à Montpellier (5-0) en Coupe de France dimanche, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir a débuté l'année 2017 de la meilleure des manières. Revanchard, l'international tricolore a bien l'intention de retrouver son niveau...

Nabil Fekir a été exceptionnel face à Montpellier.

Un but et trois passes décisives, Nabil Fekir a tout simplement dégoûté Montpellier (5-0) dimanche à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Après une première partie de saison très moyenne, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a éclaboussé cette rencontre de son talent et a été logiquement nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici).

Une performance XXL qui marque le début du renouveau pour l'international français ? Critiqué pour ses prestations décevantes depuis son retour après sa grave blessure au genou en 2015, le Lyonnais a bien l'intention de prendre sa revanche en 2017.

Fekir, une prise de conscience...

«C'est bien pour la confiance, le moral, ça fait grimper les stats ! Maintenant, le but va être d'enchaîner tous les week-ends. À moi de me donner tout le temps à 100%, de travailler à l'entraînement», a lancé Fekir dès la fin de la partie en zone mixte. Et ce retour en forme du Tricolore ne serait d'ailleurs pas dû au hasard. Parfois tancé pour sa mauvaise condition physique, le joueur de 23 ans a visiblement pris conscience de ce problème.

«Je m'entraîne de mon côté et avec le groupe. Je travaille beaucoup pour revenir à mon meilleur niveau. Moi, quand je suis sur le terrain et que je suis bon, je suis le plus heureux du monde», a-t-il confié. Et en effet, d'après les informations complémentaires du quotidien régional Le Progrès, Fekir s'est récemment attaché les services d'un préparateur physique personnel, Gil Coquard. Un travail supplémentaire qui a porté ses fruits sur cette partie.

La meilleure recrue de l'OL cet hiver ?

Bien évidemment, avant de s'enflammer, Fekir va devoir confirmer sur le long terme, mais ce dernier a affiché des signes très encourageants face aux Héraultais, notamment dans son explosivité. Pour la seconde partie de saison, le retour en forme du natif de Lyon représenterait une excellente nouvelle pour les Gones.

Actuellement à la recherche d'un élément offensif supplémentaire, l'actuel 4e de Ligue 1 pourrait voir son visage totalement changé si le Français retrouvait son niveau affiché lors de l'exercice 2014-2015. Avec un Mathieu Valbuena retrouvé et un Fekir sur la bonne voie, l'OL pourrait être un sacré trouble-fête dans les mois à venir...

Que pensez-vous de la performance de Nabil Fekir ? Pensez-vous qu'il peut retrouver son meilleur niveau ?