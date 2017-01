Les 7 infos à savoir sur la Coupe de France : Nice n'a plus que la L1, Bordeaux dit ouf, Lens sort Metz... Romain Rigaux - Actu Coupe De France, Mise en ligne: le 08/01/2017 à 17h06 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nice renversé par le coaching de Casoni et éliminé de toutes les coupes, Bordeaux soulagé, Metz sorti par Lens, ça passe sans souci pour Caen... Découvrez les faits marquants des matchs de dimanche en Coupe de France. Nice et Plea quittent déjà la Coupe de France Les résultats de dimanche (en gras les qualifiés) : Sainte-Geneviève (CFA 2) 0-3 Caen (L1), Toulouse (L1) 1-2 ap Marseille (L1), Lens (L2) 2-0 Metz (L1), Clermont (L2) 0-1 Bordeaux (L1), Auxerre (L2) 4-2 ap Troyes (L2), Lorient (L1) 2-1 Nice (L1) / Biarritz (DH) - Rennes (L1), (17h), Croix (CFA) - Saint-Etienne (L1), Istres (DHR) - Marseille-Consolat (NAT), Chateauroux (NAT) - Pau (NAT), Granville (CFA) - Angers (L1) / Lyon (L1) - Montpellier (L1) (21h) 1. Nice renversé par le coaching de Casoni ! Le Gym pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score en première période sur une tête décroisée de Pléa au point de penalty (43e), récompensant la bonne première période des Aiglons. Mais le coaching de Bernard Casoni a tout changé ! Entré après la pause, l'expérimenté Aliadière (70e) a égalisé pour les locaux, puis Mesloub (75e), lui aussi entré en seconde mi-temps, a doublé la mise en reprenant un centre devant le but. Casoni a remporté son duel face à Lucien Favre aujourd'hui. 2. Nice éliminé, un mal pour un bien ? Si l'OGCN n'avait sans doute pas envie de sortir de la Coupe de France dès les 32es de finale, le calendrier des Aiglons est désormais bien allégé. Eliminé en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue également, le leader de la Ligue 1 n'a désormais plus que le championnat à jouer. Peut-être une opportunité pour le Gym de lutter face au PSG et Monaco, dont le calendrier sera bien plus chargé. 3. L'OM remercie Cabella ! En difficulté lors de la première partie de la saison, Cabella a profité du premier match de l'OM en 2017 pour afficher une meilleure forme. Décisif, l'ancien Montpelliérain a inscrit un doublé pour qualifier le club phocéen, auteur d'une belle prestation sur la pelouse de Toulouse (2-1 ap). Pour lire le compte-rendu et les notes du match, cliquez ici. 4. Bordeaux soulagé... La qualification a été difficile à obtenir sur la pelouse de Clermont (L2), mais les Girondins s'en contenteront. Sérieux mais longtemps tenus en échec, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait la différence en toute fin de match pour s'imposer 1-0 grâce à Malcom (87e). 5. Metz, premier club de L1 à craquer ! Alors que les clubs de Ligue 1 avaient tous évité le piège depuis vendredi, Metz est la première équipe de l'élite à tomber face à un adversaire d'une division inférieure. Les Messins, qui se présentaient avec une équipe rajeunie, ont craqué sur la pelouse de Lens (2-0). Bourigeaud (63e) et Lopez (90e) ont qualifié les Sang et Or pour les 16es de finale. 6. Ça passe sans souci pour Caen. Le SMC a décroché sa qualification en s'imposant sur la pelouse de Sainte-Geneviève (3-0). Il n'y a pas eu de miracle pour les pensionnaires de CFA 2. Grâce à un doublé, Rodelin (24e, 45e) a permis aux Caennais de boucler la première période avec un avantage au score décisif. Après la pause, Santini (58e) s'est chargé de tuer définitivement tout suspense en inscrivant son 9e but de la saison. 7. L'éternel Nivet n'a pas suffi... A 40 ans, le meneur de jeu de l'ESTAC a encore de beaux restes. Alors que Courtret (5e) avait ouvert le score pour l'AJA, un doublé de Nivet (8e, 51e) a permis aux Troyens de mener en Bourgogne. Si l'ancien Caennais a d'abord marqué sur penalty, son second but est superbe avec un amour de contrôle en pleine surface enchaîné par un tir. La classe ! Mais cela n'a pas suffi puisque Aye (87e) a emmené Auxerre en prolongation puis Montiel (112e) et Courtet (120e) ont marqué pour les locaux. Les résultats de vendredi et samedi : Lille (L1) 4-1 Excelsior (DH)

Blagnac (DH) 0-1 Niort (L2)

Sarreguemines (CFA2) 2-1 Reims (L2)

Le Poiré-sur-Vie (DH) 3-1 Viry-Châtillon (CFA)

Strasbourg (L2) 4-2 ap Epinal (NAT)

Bergerac (CFA) 2-2 (3-2 tab) Toulouse Rodéo (CFA2)

Hauts Lyonnais (DH) 0-0 (3-4 tab) CA Bastia (NAT)

Grenoble (CFA) 1-2 Fréjus-Saint-Raphaël (CFA)

Besançon FC (CFA2) 0-3 Nancy (L1)

Blois (CFA2) 1-2 Nantes (L1)

Quevilly-Rouen (NAT) 3-2 Drancy (CFA)

Guingamp (L1) 2-1 Le Havre (L2)

Louhans-Cuiseaux (CFA2) 0-2 Dijon (L1)

Paris SG (L1) 7-0 Bastia (L1)

Avranches (NAT) 3-1 Laval (L2)

Les Herbiers (NAT) 4-3 Gazélec Ajaccio (L2)

AS Monaco (L1) 2-1 AC Ajaccio (L2) Que vous inspirent ces résultats ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous... Pléa pensait avoir fait le plus dur pour Nice... ...mais les Aiglons ont chuté à Lorient (2-1) Bordeaux a évité le piège à Clermont (1-0) Caen a dominé Sainte-Geneviève (3-0)





