PSG : Ben Arfa commence bien 2017 et envoie un message !

Titularisé à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain face à Bastia (7-0), samedi en Coupe de France, Hatem Ben Arfa a livré une bonne prestation. Auteur de deux passes décisives, l'ancien Niçois semble motivé pour cette nouvelle année et annonce la couleur pour son avenir.

Ben Arfa a été convaincant contre Bastia

La première partie de la saison est à oublier pour Hatem Ben Arfa. Boudé par Unai Emery et rarement convaincant lors de ses entrées en jeu, le milieu offensif de 29 ans est passé à côté de ses six premiers mois au Paris Saint-Germain. Mais l'année 2017 démarre bien pour l'ancien Niçois, bien plus en vue samedi contre Bastia (7-0) en 32es de finale de la Coupe de France.

Ben Arfa en faux neuf

Edinson Cavani touché à un genou, c'est Ben Arfa qui débutait en pointe sur la pelouse du Parc des Princes. S'il n'a pas eu le même rendement que l'Uruguayen devant le but, le natif de Clamart a cependant montré de belles choses dans un rôle de faux neuf, en décrochant beaucoup pour partir de plus bas et combiner avec ses partenaires. Une bonne prestation ponctuée de deux passes décisives pour Thiago Motta et Julian Draxler.

«C'est une possibilité pour lui de jouer comme ça. Il peut faire un bon travail dans ce rôle. Il n'a pas marqué mais il a fait des passes décisives. (...) Que ce soit Ben Arfa ou Nkunku, qui a joué sur un côté, ils ont bien travaillé pour l'équipe et je suis content» , a déclaré Emery après la rencontre. Alors que Paris cherche toujours une doublure pour Cavani, Ben Arfa offre pour l'instant une solution intéressante à ce poste, à condition que ses partenaires soient en forme pour marquer à sa place.

Motivé, Ben Arfa veut rester

«Même si je n'ai pas marqué en tant qu'avant-centre, j'avais à coeur d'aider l'équipe et c'est ce que j'ai réussi à faire, que ça soit dans les appels ou quand j'ai le ballon, ça fait plaisir» , a lancé «HBA» au micro d'Eurosport après la rencontre. Une prestation forcément motivante pour le joueur, qui n'a pas l'intention de quitter le PSG cet hiver malgré une nouvelle concurrence dans le secteur offensif parisien avec les arrivées de Draxler et Giovani Lo Celso.

«J'ai fait un voeu, que 2017 soit meilleur que la deuxième partie d'année 2016 qui a été difficile. Je veux rester au PSG et me battre jusqu'à la fin, je suis très positif et j'ai confiance pour l'avenir» , a assuré Ben Arfa. Pour le moment, 2017 commence bien pour lui et le PSG. A lui de poursuivre sur cette voie pour que son expérience à Paris ne reste pas un échec dans six mois.

Croyez-vous encore à un retour en force de Ben Arfa pour la suite de la saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...