Journal des Transferts : le PSG veut tenter Sanchez, Aulas vise du haut niveau, Payet veut partir... le 07/01/2017 à 17h59 Le PSG veut tenter Alexis Sanchez, Aulas vise du «haut niveau», Payet veut partir, la piste Morata de retour à Paris, Lewandowski refuse un salaire en or... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Alexis Sanchez dans le viseur du PSG pour l'été prochain Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG veut tenter Alexis Sanchez C'est la grosse rumeur du jour en Angleterre. Selon le Daily Mirror, le Paris Saint-Germain est prêt à proposer 70 millions d'euros pour attirer Alexis Sanchez l'été prochain. L'ailier chilien représenterait un renfort de poids pour l'attaque francilienne et pourrait être la nouvelle star recherchée par les dirigeants qataris pour faire oublier Zlatan Ibrahimovic. Néanmoins, cette information reste à prendre avec des pincettes. Si l'intérêt du PSG pour l'attaquant d'Arsenal est très probable, rappelons que celui-ci est en pleine négociation pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2018. Paris peut donc être utilisée pour mettre la pression sur les dirigeants londoniens. 2. Aulas vise du «haut niveau» A la recherche d'un attaquant supplémentaire cet hiver, l'Olympique Lyonnais possède cinq pistes dans ce secteur, indiquait vendredi Bruno Genesio. Alors que la presse italienne annonçait un accord avec Filip Djordjevic, Jean-Michel Aulas a démenti cette rumeur. En revanche, le président de l'OL annonce vouloir recruter du lourd. «Si nous voulons jouer les premiers rôles en Europa League et en Ligue 1, alors il faut faire des efforts sur le recrutement. Il faut recruter un ou deux joueurs de qualité en fonction des départs» , a-t-il indiqué avant d'annoncer vouloir un «joueur de haut niveau. Et pour avoir un joueur de haut niveau, mieux vaut rester discret» . 3. Payet veut partir Encore un petit espoir pour l'OM dans le dossier Dimitri Payet ? Selon le Daily Star, qui s'appuie sur les dires d'un agent anonyme qui a déjà révélé plusieurs transferts avant l'heure ces derniers jours, le milieu offensif de West Ham a réclamé un départ cette semaine à son entraîneur Slaven Bilic. Alors que les Hammers refusent pour le moment de vendre l'international français, celui-ci semble bien décidé à partir. D'ailleurs, le Réunionnais a «liké» un message sur Twitter l'envoyant à l'OM. Avant de retirer ce like qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. 4. La piste Morata de retour à Paris Déjà annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata, se retrouve encore lié au champion de France en titre. D'après les informations du quotidien transalpin Corriere dello Sport, l'Espagnol aurait indiqué à ses dirigeants son envie de quitter la Casa Blanca en raison de son faible temps de jeu. Du coup, le directeur du football du PSG Patrick Kluivert aurait noué des premiers contacts avec l'avant-centre et serait à la lutte avec la Juventus Turin sur ce dossier. Difficile de croire que les Merengue accepteront de lâcher la doublure de Karim Benzema en cours de saison... 5. Lewandowski refuse un salaire en or Avec sa puissance financière très importante, le championnat chinois a fait l'actualité ces dernières semaines en s'offrant les services d'Oscar lors d'un transfert à 71,5 millions d'euros et de Carlos Tevez avec un salaire annuel de 38 millions d'euros. D'après les propos de son agent, l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a aussi été approché par un club de l'Empire du Milieu, mais il a refusé une offre incroyable avec un salaire annuel supérieur à 40 millions d'euros. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 7 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Le gardien Baptiste Reynet a prolongé jusqu'en 2020 avec Dijon. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'entraîneur du PSG, Unai Emery, souhaite prêter son jeune attaquant Jean-Kévin Augustin.

- Le milieu de l'Hebei China Fortune, Stéphane Mbia, ne dit pas non à un retour à l'OM.

- Les attaquants de Lyon, Gaëtan Perrin et Aldo Kalulu, devraient être prêtés respectivement à Orléans et Rennes.

- Monaco aurait bouclé la venue du milieu offensif de l'Ajax Amsterdam, Franco Antonucci. Un transfert estimé entre 2,5 et 3 M€.

- Monaco s'est renseigné au sujet du latéral droit de Benfica, Nelson Semedo.

- Dans le viseur de Nice, le milieu de Wolfsburg, Luiz Gustavo, plaît aussi à l'Inter Milan et la Juventus Turin.

- Nice s'intéresse au milieu de terrain du FC Sion, Vincent Sierro.

- Courtisé par Lyon, l'attaquant de Ludogorets Jonathan Cafu plaît aussi à Saint-Etienne.

- Nantes négocie le prêt de l'ailier de l'Olympiakos, Felipe Pardo. A l'étranger - José Mourinho a confirmé que Morgan Schneiderlin et Memphis Depay pouvaient quitter Manchester United.

- Swansea veut tenter de s'offrir l'attaquant de Chelsea, Michy Batshuayi. Les Blues ne devraient pas accepter un départ.

- L'agent de Javier Hernandez a démenti un possible départ de l'attaquant du Bayer Leverkusen cet hiver.

- Le milieu de l'Inter Milan, Geoffrey Kondogbia, a été placé sur la liste des transferts et peut partir pour 30 M€.

- Arsenal s'apprête à boucler les prolongations du défenseur Per Mertesacker et du milieu Santi Cazorla.

- Le FC Séville est intéressé par le défenseur central de Liverpool, Mamadou Sakho.

- L'entraîneur de Manchester City Josep Guardiola a confirmé son intérêt pour le défenseur central du Bayern Munich, Holger Badstuber.





