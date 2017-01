OM : le président Eyraud ne fera aucune affaire avec certains agents !

Sur l'ordre direct du propriétaire Frank McCourt, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a été invité à faire le ménage concernant quelques agents et intermédiaires impliqués dans des affaires louches. Et le dirigeant phocéen a pris une mesure drastique...

Jacques-Henri Eyraud a une liste noire d'agents...

Frank McCourt n'a absolument pas l'intention de connaître les mêmes déboires que la famille Louis-Dreyfus. Par le passé, l'Olympique de Marseille a été associé à des histoires assez louches, notamment concernant des transferts douteux. Une enquête est d'ailleurs actuellement en cours concernant des transactions datant de 2011...

Pour tourner la page avec ces affaires extra-sportives, le propriétaire américain avait missionné son président Jacques-Henri Eyraud pour faire le ménage et ainsi gagner en transparence. Après plusieurs mois à se renseigner sur le sujet, le dirigeant olympien a tranché !

Une liste noire d'agents et d'intermédiaires...

Ainsi, d'après les informations du média L'Equipe, Eyraud a réalisé une liste noire, comportant les noms de plusieurs agents et intermédiaires, et l'actuel 6e de Ligue 1 ne travaillera désormais plus avec eux, peu importe le niveau des joueurs proposés. Un message fort envoyé par l'OM, qui ne veut plus être mêlé à un éventuel scandale.

Si aucun nom n'a été directement confirmé, le quotidien sportif cite quelques personnes connues du monde du football comme Jean-Luc Barresi, récemment mis en examen, et certains de ses collaborateurs comme Jacques Crouzel, Patrick Blondeau, Karim Akli ou encore Jean-Christophe Cano et Christophe D'Amico. Avec une telle politique, Marseille va forcément rater certains éléments, on pense notamment à l'ailier de Rennes Paul-Georges Ntep, représenté par Cano et en partance pour Wolfsbourg.

Eyraud s'est même protégé par rapport à l'agent de Garcia !

Mais peu importe, Eyraud semble déterminé à faire des sacrifices pour donner une image plus propre de l'OM. D'ailleurs, cette volonté s'est confirmée en interne lors de l'arrivée de Rudi Garcia. Afin d'éviter un éventuel conflit d'intérêt, le boss phocéen a prévenu son coach que son agent, Pascal Boisseau, ne devrait pas amener plusieurs joueurs à Marseille et des garde-fous ont même été ajoutés dans son contrat. Le club olympien se veut donc ambitieux, mais aussi transparent... et c'est plutôt une bonne nouvelle.

Que pensez-vous de la politique adoptée par l'Olympique de Marseille par rapport à certains agents ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...