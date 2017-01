Transfert : accord trouvé entre l'OL et Djordjevic !

A la recherche d'un élément pour renforcer son secteur offensif, l'Olympique Lyonnais dispose de 5 pistes d'après son entraîneur Bruno Génésio. Et d'après des sources italiennes, un accord contractuel a été trouvé entre les Gones et le buteur de la Lazio Rome Filip Djordjevic.

Filip Djordjevic à l'OL, c'est bouillant.

«Ce que j'ai suggéré, c'est de pouvoir recruter un joueur offensif supplémentaire. Avec le départ de Rachid Ghezzal à la CAN, c'est dans ce secteur-là qu'on a le plus de besoin à mon avis. J'ai bon espoir. Le plus tôt sera le mieux d'autant qu'on a des matches très importants au mois de janvier. On a ciblé plusieurs joueurs, cinq au total, je ne donnerai pas les noms.»

Présent devant les médias ce vendredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio a fait un point sur le mercato d'hiver de son club en indiquant sa priorité : recruter un élément offensif. Et visiblement, les Gones sont à deux doigts de trouver leur bonheur...

Djordjevic se rapproche sérieusement !

En effet, annoncé dans le viseur de la formation rhodanienne ces dernières semaines, l'attaquant de la Lazio Rome Filip Djordjevic se rapproche de l'OL ! D'après les informations du journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio, le Serbe de 29 ans a trouvé un accord contractuel avec l'actuel 4e de Ligue 1 concernant un bail de 3 ans.

Cependant, l'opération n'est pas encore bouclée puisque Lyon doit toujours trouver un terrain d'entente avec la formation italienne. Alors que la Lazio réclame 8 millions d'euros pour son buteur, l'actuel 4e de Ligue 1 aurait effectué une première offre de 5 millions d'euros. Selon la même source, les deux parties devraient pouvoir s'accorder rapidement.

La doublure idéale de Lacazette ?

Sur le papier, le recrutement de Djordjevic paraît être une bonne idée pour l'OL. Habitué à la Ligue 1 avec son passage à Nantes, l'avant-centre n'aura aucun mal à s'adapter au championnat français et sera une doublure intéressante pour Alexandre Lacazette. Malgré tout, le buteur risque d'avoir besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme après une première partie de saison très mitigée à la Lazio (10 apparitions pour 0 but en Serie A). En tout cas, Lyon semble proche de lancer son mercato d'hiver.

