Journal des Transferts : Schneiderlin et Mandanda loin de l'OM, 5 cibles pour Lyon, MU prêt à tout pour Griezmann... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 06/01/2017 à 17h59

Schneiderlin très loin de l'OM, Mandanda fait patienter six mois, 5 cibles pour l'attaque de l'OL, Manchester United prêt à tout pour Griezmann, la Chine s'attaque à Gignac... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Schneiderlin est annoncé proche d'Everton Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Schneiderlin très loin de l'OM... Annoncé depuis plusieurs jours sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, Morgan Schneiderlin semble s'éloigner définitivement. Désireux de poursuivre sa carrière en Premier League, le milieu de Manchester United prend la direction d'Everton. Selon le Manchester Evening News et le Sun, l'international français est tombé d'accord avec les Toffees et pourrait même passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Néanmoins, les deux médias assurent que les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord définitif. 2. ...Mandanda fait patienter six mois Steve Mandanda, lui, n'est pas contre un retour à l'OM, évoqué depuis plusieurs jours. Mais pas tout de suite. Alors que le gardien de Crystal Palace a rencontré le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta en décembre, L'Equipe affirme qu'il est nostalgique de l'OM et que son adaptation à Londres n'est pas évidente. Des raisons familiales sont également évoquées. Cependant, l'ancien capitaine marseillais souhaite terminer la saison en Angleterre avant d'envisager un départ. Marseille patientera-t-il six mois sur ce dossier ? 3. Cinq cibles pour l'attaque de l'OL A la recherche d'un attaquant supplémentaire capable d'épauler Alexandre Lacazette durant la seconde partie de la saison, l'Olympique Lyonnais possède une liste de cinq joueurs correspondant au profil recherché. Une information glissée par Bruno Genesio en conférence de presse ce vendredi. «On a 5 joueurs ciblés, qui seraient un vrai plus, un vrai renfort pour l'équipe. L'objectif quand on veut recruter au mercato d'hiver, et ce n'est pas facile, c'est de renforcer l'équipe. Ce n'est pas de faire venir un joueur pour faire un effet d'annonce ou pour contenter le public» , a expliqué l'entraîneur lyonnais. Ces derniers jours les noms de Nicolas Pépé (Angers), Jonathan Cafu (Ludogorets), Carlos Vela (Real Sociedad) et Filip Djordjevic (Lazio Rome) reviennent. 4. Griezmann, objectif n°1 de Manchester United ? Régulièrement annoncé dans le viseur de tous les cadors européens, Antoine Griezmann est notamment très courtisé par Manchester United. Selon les informations des tabloïds britanniques, les Red Devils pourraient tout miser sur le Français l'été prochain en payant sa clause libératoire de 100 millions d'euros. L'attaquant français de l'Atletico Madrid se verrait proposer un salaire hebdomadaire de 250 000 euros équivalent à celui de son grand pote Paul Pogba. Suffisant pour réunir deux des plus grands talents actuels de l'équipe de France sous le même maillot ? 5. Et maintenant, la Chine s'attaque à Gignac ! Parti au Mexique il y a un an et demi, André-Pierre Gignac s'éclate chez les Tigres de Monterrey. Et ses performances n'ont pas échappé aux très gourmands clubs chinois. En effet, selon La Provence, une formation de l'Empire du Milieu, dont le nom n'a pas filtré, a proposé un salaire annuel de 12 millions d'euros à l'attaquant français. Reste à savoir si l'ancien Marseillais est prêt à imiter Carlos Tevez, Oscar ou encore Axel Witsel, partis en Chine pour des raisons financières plutôt que sportives. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 06 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Un temps courtisé par l'OM, le milieu John Obi Mikel quitte Chelsea pour le Tianjin Teda (Chine).

- Montpellier a recruté le défenseur central de Laval, Nordi Mukiele, qui a signé pour 5 ans.

- L'attaquant Saïd Benrahma est prêté par Nice au Gazélec Ajaccio.

- Le milieu Amine Harit a prolongé avec Nantes jusqu'en 2020.

- Wolfsburg a recruté le milieu offensif de Mayence, Yunus Malli, pour 12,5 M€. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu de terrain Adrien Rabiot a reçu une proposition de prolongation du PSG mais préfère patienter.

- Unai Emery a ouvert la porte à un départ de son attaquant Jesé.

- L'entraîneur marseillais Rudi Garcia a assuré qu'il ne retiendra pas son attaquant Aaron Leya Iseka, prêté par Anderlecht.

- Le milieu offensif Rémy Cabella ne devrait pas quitter l'OM cet hiver.

- L'OM a fait une offre pour l'attaquant d'Everton David Henen.

- Le PSG devrait retenir son jeune attaquant Jonathan Ikoné, annoncé dans le viseur de Lille et Montpellier.

- L'attaquant Kylian Mbappé assure vouloir rester à Monaco.

- Le coach rennais Christian Gourcuff a confirmé le départ de son ailier Paul-Georges Ntep, attendu à Wolfsburg.

- Toulouse est aussi intéressé par l'attaquant des Tigres, Andy Delort, courtisé par Rennes et Lorient.

- Bordeaux a confirmé l'arrivée du milieu des Newell's Old Boys, Daniel Mancini, et l'intérêt pour le milieu du Betis Séville, Jonas Martin.

- Lille est intéressé par l'attaquant Adama Diakhaby. Une offre de 5 M€ est dans les tuyaux mais Rennes ne serait pas vendeur.

- Le défenseur et milieu de l'AC Ajaccio, Laurent Abergel, plaît à Lorient.

- Auxerre veut conserver la saison prochaine le défenseur central Stéphane Sparagna, prêté par l'OM. A l'étranger - Manchester United pourrait proposer 38 M€ pour le défenseur central de l'AS Rome, Konstantinos Manolas.

- Arsène Wenger ne compte pas se séparer d'Alexis Sanchez et assure être prêt à lui offrir une belle revalorisation salariale.

- La Juventus Turin a contacté l'entourage du milieu du FC Séville, Steven N'Zonzi, pour discuter d'un transfert.

- Après Manchester United, le FC Valence souhaite aussi s'offrir le latéral gauche de la Juventus Turin, Patrice Evra.

- Arsenal pourrait passer à l'action pour l'attaquant du Torino, Andrea Belotti. Mais le club italien réclame au moins 60 M€.

- Le Celtic ne cédera pas son attaquant français Moussa Dembélé à moins de 35 M€.

- Manchester United aurait fait une offre pour l'attaquant du Milan AC, Mbaye Niang.

- Le FC Séville aurait trouvé un accord avec l'attaquant de l'Inter Milan, Stevan Jovetic. Les Sévillans veulent un prêt avec option d'achat.

- Chelsea veut revenir à la charge pour le milieu de l'Atalanta, Franck Kessié, après une première offre de 25 M€ repoussée.

- Annoncé dans le viseur du PSG, l'ailier d'Ascoli, Riccardo Orsolini, va signer à la Juve pour 4 M€.

- Le défenseur central José Fonte veut quitter Southampton. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





