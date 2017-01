Monaco : son avenir, ses ambitions, le PSG... Mbappé se confie

Considéré comme l'un des futurs très grands du football français, Kylian Mbappé s'épanouit sous les couleurs de l'AS Monaco. Un club où il a choisi de rester malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain.

Mbappé ne quittera pas Monaco cet hiver

Pépite du centre de formation de Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé pourrait devenir la prochaine grande star du football français. A 18 ans, l'attaquant monégasque séduit à chacune de ses apparitions sous le maillot de l'ASM et pointe à la 5e place de notre TOP 15 des jeunes pépites de la Ligue 1 (lire ici). Ce n'est donc pas anodin si le Paris Saint-Germain a tenté de s'offrir ce talent.

Pas séduit par le projet du PSG à l'époque

Pourtant, le natif de Bondy a choisi de signer son premier contrat professionnel avec le club de la Principauté. «Le PSG m'avait contacté mais le projet de Monaco me correspondait plus. Il me permettait de progresser en me mettant dans les meilleures conditions sur le plan sportif, scolaire et humain» , explique le Monégasque dans les colonnes du quotidien Le Parisien. «La politique du PSG a changé maintenant. Les jeunes ont désormais plus de chances de jouer au plus haut niveau» , précise-t-il.

S'il est vrai que des jeunes comme Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe ont du temps de jeu à Paris, cela reste tout de même compliqué pour les autres (Augustin, Ikoné, Nkunku, Callegari). Mais au vu de son talent, Mbappé pourrait être une doublure convaincante d'Edinson Cavani par exemple. Un transfert à Paris peut-il être envisageable ? «Aujourd'hui, je suis dans une équipe qui tourne vraiment bien et je n'ai pas l'intention de quitter Monaco pour rallier le PSG» , assure l'international U19.

Mbappé veut briller à Monaco

La porte est donc fermée, pour le moment. «Quel joueur ne rêverait pas de signer au PSG ?» , lance toutefois la pépite monégasque. «Même si dans le football tout peut arriver, je suis très attaché à Monaco. Ce club me fait grandir et m'a donné la possibilité de jouer en pro. J'espère lui redonner toute la confiance en étant décisif et en remportant des titres» , explique-t-il. Ces propos devraient faire plaisir aux dirigeants monégasques qui ont refusé une offre de 40 millions d'euros de Manchester City l'été dernier.

Et si son père avait mis la pression il y a quelques semaines pour voir son fils jouer plus souvent, Mbappé se montre patient : «Lorsqu'on était en négociation pour la signature de mon premier contrat pro, il (Jardim, ndlr) m'a dit qu'il allait m'amener progressivement vers le haut niveau et c'est ce qu'il est en train de faire. (...) Je ne veux pas brûler les étapes. Ma progression est linéaire.» Auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison, le champion d'Europe U19 pourrait monter très haut s'il poursuit sur cette voie. «Je peux faire mieux. L'objectif est de réaliser une deuxième partie de saison encore meilleure que la première», assure-t-il. Une belle ambition.

