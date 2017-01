PSG : Al-Khelaïfi éteint définitivement la piste Alario

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis des semaines, l'attaquant de River Plate Lucas Alario ne rejoindra pas le club de la capitale cet hiver. Le président francilien Nasser Al-Khelaïfi a lui-même annoncé mercredi l'abandon de cette piste.

Lucas Alario a prolongé à River Plate.

«Le mercato hivernal est difficile (…). Les nouveaux projets débutent en juin et peut-être est-ce mieux pour son adaptation. (…) Son intention est de rester.» Fin décembre, Pedro Aldave, l'agent de l'attaquant de River Plate Lucas Alario (24 ans) annonçait la couleur pour son protégé.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis de longues semaines, l'Argentin faisait figure de favori pour rallier la capitale en tant que doublure d'Edinson Cavani cet hiver. Mais la transaction n'aura pas lieu. Mercredi, le président de River Plate Rodolfo D'Onofrio a d'abord ajouté un obstacle supplémentaire en annonçant la prolongation du contrat de son artificier, auteur de 24 buts en 51 matchs depuis son arrivée.

N. Al-Khelaïfi – «ce ne sera pas Alario, c'est sûr»

«Il aura désormais l'un des salaires les plus hauts de l'effectif», a mis en avant le dirigeant. Un message reçu cinq sur cinq par le PSG puisque, quelques heures plus tard, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a annoncé l'abandon de cette piste. «On parle avec le coach (pour trouver un attaquant, ndlr). Ce ne sera pas Alario, c'est sûr», a affirmé le boss qatari au micro d'Infosport +.

Malgré l'intérêt du directeur du football du PSG Patrick Kluivert pour ce joueur, dont il est «amoureux» selon son agent, le quadruple champion de France en titre renonce donc à celui qui est comparé à David Trezeguet et Marco van Basten par le consultant Omar Da Fonseca. Le peu d'engouement du coach parisien, Unai Emery, couplé aux 18 millions d'euros exigés par River Plate auront eu raison de ce dossier malgré une première offre supposée de 12 M€. En tout cas, le timing de la sortie d'Al-Khelaïfi apparaît un peu étrange alors que le joueur ouvrait la porte au PSG dans le même temps.

Une piste gardée dans un coin de la tête ?

«Si le transfert est bon pour River et pour moi, ça se fera», assurait Alario mercredi dans les colonnes du média Olé. «J'essaie de ne pas penser à tout cela. J'ai entendu parler de ce possible transfert, d'autant que, quand tu joues dans un club comme River, il y a beaucoup de médias. Je vis au jour le jour, j'ai profité de mes vacances. Et on verra si je dois rester ou partir.» Si départ il y a cet hiver, ce ne sera pas pour le PSG et Kluivert suit déjà d'autres pistes. Mais le Néerlandais tentera peut-être de convaincre ses dirigeants de repasser à l'action pour son chouchou l'été prochain…

