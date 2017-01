Journal des Transferts : le PSG promet du mouvement, l'offre de Lille à Bielsa, une folie pour Aubameyang, l'OM sur Mandanda...

Kluivert veut recruter à tous les postes au PSG, Lille a fait une offre concrète à Bielsa, la Chine s'enflamme pour Aubameyang, l'OM songe au retour de Mandanda, la Juve veut frapper fort pour Verratti... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h.

Kluivert va vivre un mois de janvier chargé

Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Kluivert annonce encore du mouvement au PSG

Le Paris Saint-Germain entamera la seconde partie de la saison avec au moins deux nouveaux visages : Julian Draxler, arrivé en provenance de Wolfsburg, et Giovani Lo Celso, acheté l'été dernier et prêté les six derniers mois à Rosario Central. Mais le directeur du football Patrick Kluivert confirme être toujours à la recherche d'un attaquant supplémentaire, et pas uniquement.

«Le mercato d'hiver est très difficile mais nous essayons d'avoir un autre attaquant. Le plus important c'est de voir comment l'équipe se comporte maintenant et après on verra quel joueur peut venir pour renforcer notre équipe. On regarde à tous les postes, pas seulement à un seul. On veut améliorer toute l'équipe donc on regarde pour chaque poste» , a confié le Néerlandais dans des propos rapportés par Goal. Le PSG est donc encore loin d'avoir bouclé son recrutement, alors que Kluivert a aussi annoncé de probables départs en janvier sur Infosport+.

2. Lille a fait une offre concrète à Bielsa

En attendant l'officialisation de la vente du LOSC à Gérard Lopez, le dossier du futur entraîneur suit son cours. Malgré le bon travail réalisé par Patrick Collot, qui avait succédé à Frédéric Antonetti, la tendance est à un changement sur le banc d'ici la fin du mois, assure RMC. Peut-être après le match contre Saint-Etienne le 13 janvier. Dans la short-list d'entraineurs établie pour lui succéder figure toujours l'Argentin Marcelo Bielsa, considéré comme la priorité par la future équipe dirigeante.

D'après la radio, Lopez s'entend très bien avec «El Loco» et lui a déjà proposé un contrat de trois ans. Mais l'ancien coach de l'OM préfère un bail d'un an, plus un en option. En tout cas, il y a des discussions. En cas d'échec, les autres pistes sont Francky Dury, 3e du championnat de Belgique avec Zulte Waregem, Marco Silva, passé par le Sporting Portugal et l'Olympiakos, ou encore l'ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmots.

3. Une offre insensée pour Aubameyang !

C'est la folle rumeur du jour. Selon le journaliste Tancredi Palmeri (beIN Sports, CNN, La Gazzetta dello Sport), le club de Shanghai SIPG a formulé une offre de 150 millions d'euros pour l'attaquant de Dortmund ! L'international gabonais se voit également offrir un salaire de 41 millions d'euros par an ! Avec un tel transfert, l'ancien Stéphanois deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire et le mieux payé au monde, devant Carlos Tevez et ses 38 millions d'euros annuels au Shanghai Shenhua. Totalement fou !

4. Mandanda de retour à l'OM ?

Ces derniers jours, les noms d'Iker Casillas (Porto) et Alban Lafont (Toulouse) ont circulé pour la prochaine saison de l'Olympique de Marseille. Et si le futur gardien de l'OM était finalement un ancien de la maison ? Selon RTL, le club phocéen songe à un retour de Steve Mandanda, parti à Crystal Palace l'été dernier. L'Equipe affirme de son côté que le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta a rencontré le portier français, qui aurait confié à des proches être nostalgique de l'OM. Au point d'accepter un retour six mois après son départ ?

5. Danger pour Verratti...

Depuis le temps que la Juventus Turin s'intéresse à Marco Verratti, il fallait bien s'attendre à une grosse offensive de la Vieille Dame un jour ou l'autre. Et celle-ci semble programmée pour l'été prochain. «En juillet, il y aura un gros investissement pour un milieu de terrain» , a annoncé le directeur sportif turinois Giuseppe Marotta dans les colonnes de Tuttosport. Pour le journal italien, il ne fait pas de doute que la cible prioritaire des Bianconeri sera le milieu de terrain du PSG.

Et la formation italienne est disposée à frapper un grand coup puisqu'elle serait prête à dépenser autant que pour Gonzalo Higuain, recruté 94 millions d'euros l'été dernier. Alors que l'agent du Parisien a encore ouvert la porte à un départ, sans préciser de date, la Juve compte visiblement tout miser sur Verratti dans six mois.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 4 janvier 2017 à 18h

C'est officiel :

- Le milieu du Zénith Saint-Pétersbourg Axel Witsel rejoint le Tianjin Quanjian (Chine). Le transfert est estimé à 20 M€ et le Belge touchera 18 M€ par an.

- Nancy et le FC Séville ont trouvé un accord à 5 M€ pour le transfert du défenseur central Clément Lenglet.

- Le défenseur Timothée Kolodziejczak quitte, lui, le FC Séville pour le Borussia Mönchengladbach. Il a signé jusqu'en 2021 et son départ rapportera entre 8 et 10 M€ au club espagnol.

- Un temps annoncé à Lyon, l'attaquant de l'AS Rome, Juan Iturbe, est prêté au Torino, avec une option d'achat estimée à 12,5 M€.

- Leicester renforce sa défense avec Wilfred Ndidi (Genk).

- Paul Clement est le nouvel entraîneur de Swansea.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France

- Courtisé par le PSG, l'attaquant Lucas Alario va finalement prolonger avec River Plate, a annoncé son président.

- Pour convaincre West Ham de lâcher Dimitri Payet, l'OM pourrait inclure un joueur dans la transaction (Romain Alessandrini ou Bouna Sarr), plus une somme d'argent.

- Intéressé par le milieu de Montpellier Morgan Sanson, l'OM devra débourser entre 10 et 15 M€.

- Rennes et Wolfsburg sont en négociations avancées pour Paul-Georges Ntep. Les Allemands offrent 5 M€, les Rennais attendent 8,5 M€. L'ailier serait déjà d'accord avec les Loups.

- Le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, assure que l'ailier de Manchester United, Memphis Depay, est hors d'atteinte pour les finances des Aiglons.

- Angers a repoussé une offre de Lyon (6,5 M€ plus bonus) pour son attaquant Nicolas Pépé. Lille aurait aussi proposé environ 6 M€.

- La Lazio Rome songe toujours au milieu offensif de Montpellier Ryad Boudebouz. Villarreal, le Celta Vigo, West Bromwich Albion, Everton et Newcastle, sont aussi sur les rangs.

- Courtisé par Toulouse, l'attaquant Corentin Jean sera bloqué par Monaco jusqu'à la fin du mois de janvier.

- L'entraîneur de Lorient, Bernard Casoni, a confirmé l'intérêt pour l'attaquant des Tigres de Monterrey, Andy Delort.

A l'étranger

- Antonio Conte assure que son attaquant Diego Costa restera à Chelsea malgré une possible offre de 94 M€ de Tianjin Quanjian (Chine).

- L'entraîneur du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, a écarté un départ de son milieu Arturo Vidal pour Chelsea.

- Everton a refusé une première offre du Milan AC, un prêt avec option d'achat, pour son attaquant Gerard Deulofeu.

- L'Hebei China Fortune propose un salaire annuel de 15 M€ au défenseur central du Real Madrid, Pepe.

- José Mourinho souhaite faire revenir à Manchester United le latéral gauche de la Juventus Turin, Patrice Evra.

- Manchester City est prêt à payer la clause libératoire de 30 M€ du milieu du FC Séville, Steven N'Zonzi.

- L'agent de Salvatore Sirigu, prêté au FC Séville par le PSG, souhaite un transfert vers Naples cet hiver.

- Prêté à l'Inter Milan par Manchester City, l'attaquant Stevan Jovetic pourrait être prêté au FC Séville.

- Le jeune latéral gauche de Hednesford Town (D7 anglaise), Cohen Bramall, devrait signer un contrat de deux ans et demi à Arsenal.

- Le jeune latéral gauche de Hednesford Town (D7 anglaise), Cohen Bramall, devrait signer un contrat de deux ans et demi à Arsenal.