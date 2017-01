Journal des Transferts : Jesé, c'est flou, Payet est prêt à faire des efforts pour l'OM, Zidane ferme les portes du Real... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 03/01/2017 à 17h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Jesé, c'est flou, Payet est prêt à faire des efforts pour l'OM, Zidane ferme les portes du Real, l'OM avance ses pions pour Sanson, le PSG officialise Draxler… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Le PSG ? Las Palmas ? La Roma ? L'avenir de Jesé est très flou. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Jesé, c'est flou Alors que L'Equipe annonce que le salaire de Jesé (23 ans), estimé à 225.000 euros brut mensuels, est un vrai problème pour les équipes intéressées, la presse italienne annonce ce mardi que la Roma a convaincu le Paris Saint-Germain de lui céder l'attaquant espagnol en prêt cet hiver. Il s'agirait d'un prêt payant (2 millions d'euros) assorti d'une option d'achat, qui pourrait être de l'ordre de 22 millions d'euros. Rappelons que le PSG avait déboursé 25 millions l'été dernier pour acquérir Jesé au Real Madrid. La Roma doit toutefois encore convaincre le joueur, qui se voyait plutôt de son côté finir la saison à Las Palmas. 2 – Payet est prêt à faire des efforts pour l'OM, mais... Ciblé par l'Olympique de Marseille qui souhaite le rapatrier cet hiver, Dimitri Payet (29 ans) se heurte à l'intransigeance des dirigeants de West Ham qui refusent de le vendre en cours de saison. N'ayant jamais fermé la porte à un retour sur la Canebière, l'international français serait prêt à des sacrifices financiers pour retrouver l'OM. D'après le quotidien La Provence, l'ancien Stéphanois pourrait se montrer moins gourmand quant à son salaire afin de faciliter sa venue. «Un contrat, ça se fait et se défait» , indique ainsi une source proche du dossier. Mais le problème reste le même : à moins que le Réunionnais, sous contrat jusqu'en 2021, aille jusqu'au bras de fer, les Hammers n'envisagent pas un instant de se séparer de leur meilleur joueur cet hiver, même en cas d'offre de 30 ou 40 millions d'euros... 3 – Zidane ferme les portes du Real Tous annoncés comme de probables partants cet hiver, Pepe (33 ans), James Rodriguez (25 ans) et Alvaro Morata (24 ans) alimentent en masse les pages de la presse madrilène ces jours-ci. Mais pour Zinedine Zidane, aucun de ces trois joueurs ne devrait quitter le Real en janvier. «Pepe est l'un de nos joueurs, de nos cadres. Cela fait dix ans qu'il évolue au Real Madrid et moi, je veux qu'il reste avec nous. C'est clair. Les rumeurs ne m'intéressent pas, a commenté l'entraîneur des Merengue en conférence de presse au sujet des bruits envoyant le défenseur portugais en Chine, avant de s'exprimer sur le milieu de terrain colombien. Nous avons parlé ensemble, oui. C'est un joueur du Real Madrid, c'est ce que je lui ai dit mais il le sait. Il n'y a rien d'autre à ajouter.» Le cas Morata, dont on dit qu'il souhaite retrouver la Juventus Turin, a également été abordé. «Je ne crois pas que cette rumeur soit fondée. Moi, je le vois heureux d'être de retour à la maison. Il travaille bien et je le vois impliqué dans notre projet. Donc non, je ne pense pas qu'il envisage un retour à la Juve» , a commenté le technicien français. Il faudrait quand même savoir ce que les principaux intéressés en pensent. 4 – L'OM avance ses pions pour Sanson Auteur d'une belle première partie de championnat avec Montpellier, Morgan Sanson (22 ans) pourrait quitter l'Hérault pour une destination plus prestigieuse à l'occasion de ce mercato hivernal. Et à en croire France Football, l'Olympique de Marseille ferait partie des clubs très intéressés par le milieu de terrain montpelliérain. Une rencontre devrait d'ailleurs bientôt avoir lieu entre les dirigeants olympiens et l'entourage du joueur. En plus de l'OM, Sanson, qui pourrait rapporter 10 millions d'euros au MHSC en cas de départ, plaît aussi à l'Olympique Lyonnais, au Borussia Dortmund, à Bournemouth ou encore à West Bromwich Albion. 5 – Le PSG officialise Draxler Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Julian Draxler (23 ans) rejoint le Paris Saint-Germain. L'international allemand (27 sélections, 3 buts) quitte Wolfsburg contre un chèque de 42 millions d'euros (bonus compris). Le milieu de terrain offensif s'est engagé avec les champions de France jusqu'en 2021. La direction parisienne a officialisé la signature de Draxler ce mardi matin. «C'est avec une grande joie et beaucoup d'impatience que je rejoins le Paris Saint-Germain. Pour la première fois de ma carrière, je vais découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et je suis très fier de vivre cette nouvelle étape au sein d'un club devenu une référence en Europe, qui a recruté beaucoup de très grands joueurs ces dernières années» , a réagi l'Allemand après son arrivée à Paris. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 3 janvier à 18h C'est officiel : - L'attaquant de Montpellier Kévin Bérigaud a été prêté à Angers.

- Le milieu vénézuélien du Genoa Tomas Rincon a été prêté à la Juventus Turin.

- Le milieu de terrain Felipe Melo a rompu son contrat avec l'Inter Milan. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Edinson Cavani se serait entendu avec le PSG pour prolonger jusqu'en 2020.

- L'OM a transmis une offre de contrat au latéral gauche d'Aston Villa Jordan Amavi.

- L'OM aurait renoncé à enrôler le milieu de terrain de Chelsea John Obi Mikel, proche du FC Valence désormais.

- Convoité par l'OM, le milieu français de Manchester United Morgan Shneiderlin souhaite rester en Angleterre.

- Anderlecht n'a pas de nouvelle de l'OM concernant le prêt de l'attaquant Aaron Leya Iseka.

- Bordeaux a des vues sur le milieu de terrain du Betis Séville Jonas Martin, autorisé à partir contre un chèque de 2,5 millions d'euros.

- Pas utilisé à Bordeaux, le défenseur Pablo pourrait être prêté au Corinthians.

- Le Betis Séville aimerait accueillir le jeune défenseur monégasque Abdou Diallo en prêt.

- La Juve aurait fait du Lyonnais Corentin Tolisso sa nouvelle priorité au milieu de terrain.

- Bruno Genesio souhaite que son milieu de terrain Olivier Kemen quitte Lyon en prêt.

- Alors que Galatasaray a mis fin à son prêt, le FC Nantes n'envisage pas le retour au club de l'attaquant Kolbeinn Sigthorsson.

- Saint-Etienne suit bien le milieu offensif de Ludogorets Razgrad, Wanderson.

- Pas titulaire à Nice, Mathieu Bodmer se dit prêt à rejoindre Caen cet hiver.

- Caen devrait accueillir l'ailier français de Bologne Anthony Mounier en prêt.

- L'attaquant Benjamin Jeannot souhaite quitter Lorient pour Toulouse cet hiver mais son président Loïc Féry ne veut pas en entendre parler.

- Le défenseur de Nancy Clément Lenglet a séché l'entraînement pour pousser ses dirigeants à le transférer au FC Séville.

- Angers discute avec le défenseur ivoirien de La Haye, Wilfried Kanon. A l'étranger : - L'attaquant argentin de la Juventus Turin Paulo Dybala pourrait s'être entendu avec le Real Madrid pour un transfert l'été prochain.

- Arsenal pourrait transmettre une première offre de 33 millions d'euros à la Juventus Turin pour le milieu de terrain Miralem Pjanic.

- Convoité par le FC Barcelone, le latéral droit croate Darijo Srna hésite à quitter le Shakhtar Donetsk.

- L'attaquant paraguayen de la Roma Juan Iturbe devrait être prêté au Torino.

- L'attaquant belge de Crystal Palace Christian Benteke a refusé près de 50 millions d'euros du club chinois de Beijing Guoan. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





