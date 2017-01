Journal des Transferts : l'OM rêve de Payet, la folle rumeur Sanchez à Paris, Draxler débarque en France... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 02/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM rêve du retour de Payet, la folle rumeur Sanchez à Paris, Draxler débarque en France, Marseille pense à Schneiderlin et Chedjou, Lille contacte Chelsea pour Batshuayi... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Dimitri Payet, un rêve impossible pour l'OM ? Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM rêve du retour de Payet ! L'Olympique de Marseille veut frapper très fort sur ce mercato d'hiver ! D'après les informations du quotidien L'Equipe, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud s'est fixé l'objectif de faire revenir le milieu offensif Dimitri Payet au sein du club phocéen et pourrait réaliser une offre entre 30 et 40 millions d'euros à West Ham ! De son côté, l'international français a récemment évoqué cette hypothèse et semble plutôt ouvert à un retour sur la Canebière. Cependant, il paraît très difficile pour l'OM de convaincre les Hammers de lâcher l'un des leurs meilleurs éléments en cours de saison, surtout que Payet intéresse les plus grands clubs européens. D'ailleurs, d'après The Telegraph, West Ham est prêt à repousser toutes les offres olympiennes cet hiver... Une piste à creuser l'été prochain ? 2. La folle rumeur Sanchez à Paris En quête d'un renfort offensif en plus de l'arrivée prochaine de Julian Draxler, le Paris Saint-Germain serait déjà passé à l'action pour l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez. Selon Don Balon, le Chilien, embourbé dans des négociations très compliquées avec ses dirigeants pour la prolongation de son contrat qui expire en juin 2018, aurait reçu trois offres alléchantes. Parmi celles-ci, une proposition du champion de France en titre, bien supérieure à celle de la direction londonienne, une autre de l'Inter Milan et un salaire mirobolant venu de Chine. Si l'information est à prendre avec de grosses pincettes, il parait évident que le PSG ne laissera pas une telle occasion lui passer sous le nez. En attendant un possible accord avec ses supérieurs, Sanchez ne manquera pas de sollicitations au cours des prochaines semaines... 3. Draxler débarque en France Julian Draxler se trouve à Paris ! Comme prévu ces derniers jours, l'ailier de 23 ans a atterri ce lundi matin à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle après ses vacances à Miami afin de valider son transfert de Wolfsbourg au Paris Saint-Germain, estimé à 42 millions d'euros. Après sa traditionnelle visite médicale, l'international allemand va signer un contrat de 4 ans et demi avec le champion de France en titre. Une arrivée qui enchante l'entraîneur parisien Unai Emery. «Avec Draxler, nous intégrons un jeune joueur avec un niveau contrasté. Il va apporter de la verticalité et de la qualité dans la dernière passe en phase offensive, et la capacité de jouer plus près du but adverse», a apprécié le technicien espagnol pour Marca. A Draxler de se montrer à la hauteur des attentes. 4. Marseille pense à Schneiderlin et Chedjou Sur ce mercato d'hiver, de nombreuses recrues sont attendues pour venir renforcer l'Olympique de Marseille. D'après les informations du quotidien régional La Provence, le club olympien surveille ainsi la situation du milieu de Manchester United Morgan Schneiderlin dans l'hypothèse d'un départ de Lassana Diarra. Annoncé partant des Red Devils, l'international français dispose cependant d'une cote de popularité élevée en Angleterre, où West Bromwich Albion s'est vu refuser une offre à 15 millions d'euros par MU. En tout cas, cet intérêt de l'OM pour Schneiderlin paraît crédible au moment où la piste John Obi Mikel, désormais annoncé à Valence, s'envole... Autre piste, celle menant au défenseur Aurélien Chedjou. Déjà annoncé dans le viseur de l'OM par le passé, l'ancien Lillois présente désormais l'avantage d'être libre de tout contrat. Cependant, son éventuelle participation à la CAN avec le Cameroun complique ce dossier... Le mois de janvier sera très agité sur la Canebière ! 5. Lille contacte Chelsea pour Batshuayi ! Et si Michy Batshuayi revenait en Ligue 1 ? Transféré de l'Olympique de Marseille à Chelsea l'été dernier pour environ 40 millions d'euros, le buteur ne parvient pas à s'imposer chez les Blues avec un temps de jeu faible sous les ordres d'Antonio Conte. D'après les informations du tabloïd The Sun, Lille serait intéressé par le profil du Belge ! Ainsi, Luis Campos, le conseiller du futur propriétaire du LOSC Gérard Lopez, aurait contacté les dirigeants de Chelsea pour évoquer un éventuel prêt sans option d'achat de Batshuayi lors de la seconde partie de saison. Cependant, Conte ne serait absolument pas favorable à un départ de l'ancien Marseillais et souhaiterait le conserver. Puis de son côté, le jeune talent serait-il séduit par la perspective d'évoluer à Lille ? Car malgré son départ, le Diable Rouge semble très attaché à l'OM... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 2 janvier à 18h00. C'est officiel : - Rennes a annoncé la fin du prêt du gardien de l'AS Monaco Paul Nardi. Dans la foulée, le portier a été envoyé jusqu'au terme de l'exercice au Cercle Bruges. - Sans contrat, Ryan Babel a signé un bail jusqu'en juin 2019 en faveur de Besiktas. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'AS Roma proposerait un prêt de 3 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 22 millions d'euros concernant l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé.

- Le milieu de terrain de l'AS Monaco Joao Moutinho ne sera pas retenu lors de ce mercato d'hiver.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, l'ailier de Rennes Paul-Georges Ntep suscite également la convoitise de Wolfsbourg.

- Malgré l'intérêt du FC Séville, Rennes n'a pas l'intention de céder cet hiver son défenseur central Joris Gnagnon.

- Pisté par Rennes, le buteur des Tigres de Monterrey Andy Delort plaît aussi à Lorient dans le cadre d'un prêt jusqu'au terme de la saison.

- L'attaquant de Toulouse Martin Braithwaite est annoncé dans le viseur de la Lazio Rome, mais ses dirigeants ne veulent pas le vendre.

- Annoncé à Toulouse, le buteur de Montpellier Kevin Bérigaud devrait finalement être prêté à Angers. L'ailier de l'AS Saint-Etienne Jonathan Bamba pourrait également rejoindre le SCO en prêt. À l'étranger : - Brillant avec le FC Séville, le milieu de terrain Steven N'Zonzi figure sur les tablettes d'Arsenal.

- Le défenseur de Manchester United Chris Smalling intéresse Everton.

- Manchester City surveille la situation du défenseur central du Bayern Munich Holger Badstuber.

- Après l'échec de la piste Axel Witsel, qui va prendre la direction de la Chine, la Juventus Turin pourrait se rabattre sur le milieu de Wolfsbourg Luiz Gustavo.

- Le milieu de la Juventus Turin Mario Lemina a tapé dans l'oeil du RB Leipzig.

- Le FC Séville veut tenter de chiper le buteur Javier Hernandez au Bayer Leverkusen.

- Swansea s'intéresse au profil de l'attaquant d'Aston Villa Jordan Ayew.

- Le buteur de la Fiorentina Nikola Kalinic a refusé une grosse offre provenant de Chine. A demain pour un nouveau JdT !





