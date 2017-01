PSG : son vrai salaire, le jugement d'Emery... Le point sur l'arrivée de Draxler

Annoncé par Wolfsbourg au Paris Saint-Germain pour environ 42 millions d'euros, l'ailier Julian Draxler a débarqué dans la capitale française ce lundi pour valider son transfert. L'occasion de faire le point sur son véritable salaire et d'évoquer les premiers mots d'Unai Emery à son sujet.

Julian Draxler va signer son contrat avec le PSG ce lundi.

Julian Draxler se trouve à Paris ! Comme prévu ces derniers jours, l'ailier de 23 ans a atterri ce lundi matin à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle après ses vacances à Miami afin de valider son transfert de Wolfsbourg au Paris Saint-Germain, estimé à 42 millions d'euros. Après sa traditionnelle visite médicale, l'international allemand va signer un contrat de 4 ans et demi avec le champion de France en titre.

Le vrai salaire de Draxler au PSG

Un contrat qui a justement fait beaucoup parler ces derniers jours ! Au moment de l'annonce du départ du jeune talent des Loups pour le PSG, le média Kicker avait estimé que le champion du monde 2014 allait toucher des émoluments astronomiques de 850 000 euros bruts mensuels... Si la radio RMC avait déjà démenti cette information, le quotidien L'Equipe a détaillé le contrat de Draxler à Paris.

Ainsi, ce dernier va percevoir 421 000 euros bruts mensuels, soit le 8e salaire du champion de France en titre, le plaçant derrière la majorité des cadres du vestiaire francilien mais devant les recrues du mercato d'été. Cependant, il s'agirait d'un salaire évolutif avec une augmentation jusqu'à 600 000 euros bruts mensuels à partir de janvier 2018.

Emery juge l'arrivée de l'Allemand

Etant donné l'investissement réalisé par le PSG pour son recrutement, Draxler sera forcément attendu au tournant. Dans les colonnes du quotidien ibérique Marca, l'entraîneur parisien Unai Emery s'est exprimé concernant cette arrivée. «Avec Draxler, nous intégrons un jeune joueur avec un niveau contrasté. Il va apporter de la verticalité et de la qualité dans la dernière passe en phase offensive, et la capacité de jouer plus près du but adverse», a estimé le technicien espagnol.

Dans un secteur offensif francilien particulièrement fourni, l'Allemand va devoir se montrer costaud pour faire face à la concurrence de Lucas, Angel Di Maria ou encore Hatem Ben Arfa. En attendant, l'officialisation de son transfert est imminente et le PSG espère avoir mis la main sur un crack en devenir.

Julian Draxler débarque à Paris



