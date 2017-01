OM : ça va aussi bouger dans le sens des départs ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 01/01/2017 à 11h53 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si le mercato de l'Olympique de Marseille sera avant tout animé par les rumeurs d'arrivées, plusieurs joueurs pourraient également faire leurs valises dès le mois de janvier, à commencer par Doria et Romain Alessandrini. Lassana Diarra, lui, attend toujours des offres. Doria sur le départ ? Jordan Amavi (Aston Villa), John Obi Mikel (Chelsea), Iker Muniain (Athletic Bilbao) : en ce mois de janvier, c'est avant tout la rubrique arrivées qui va agiter le mercato de l'Olympique de Marseille. Mais la fenêtre des transferts qui s'ouvre ce dimanche pourrait également s'avérer animée dans le sens des départs ! Doria pisté en Bundesliga Redevenu simple remplaçant depuis l'arrivée de l'entraîneur Rudi Garcia, le défenseur central Doria pourrait une fois encore se retrouver contraint d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ce dimanche, le quotidien La Provence évoque une piste en Bundesliga, «où un prétendant dont l'identité n'a pas filtré lui fait les yeux doux», indique le journal sudiste. Aligné seulement lors de l'élimination en Coupe de la Ligue contre Sochaux (1-1, 3-4 tab) au cours des dernières semaines, l'ancien joueur de Sao Paulo ne sera pas forcément retenu par les dirigeants phocéens. Même cas de figure pour l'ailier Romain Alessandrini, longtemps blessé et qui n'a pas convaincu lors des maigres 235 minutes qu'il a eu l'occasion de disputer cette saison. Alors que l'AS Saint-Etienne et le Genoa sont annoncés sur les rangs, un départ de l'ancien Rennais se trouve à l'étude, selon la même source. Diarra en stand-by Si le milieu offensif Rémy Cabella devrait rester malgré son temps de jeu en baisse et le risque de voir un concurrent supplémentaire débarquer, le milieu de terrain Lassana Diarra cherche en revanche toujours une porte de sortie et plus précisément un club disposé à payer l'amende de 10 millions d'euros qu'il doit verser au Lokomotiv Moscou. Problème, pour l'instant, le quotidien L'Equipe assure que les dirigeants phocéens n'ont pas été sollicités au sujet de l'ancien Madrilène. Sur les rangs depuis plusieurs mois, l'Inter Milan aurait notamment été refroidi par les prétentions salariales de l'international français, actuellement remplaçant. Dans le même temps, les clubs intéressés en Chine, dans le Golfe ou en Turquie ne sont pas encore passés à l'attaque… Heureusement pour le Tricolore, l'OM ne devrait pas se montrer très exigeant financièrement. Mouvements à prévoir aussi pour plusieurs minots : pas utilisés avec l'équipe première au cours de la première partie de saison, le défenseur Gaël Andonian et le milieu de terrain Bill Tuiloma se retrouvent dans le viseur de Marseille-Consolat. Le 12e de National a entamé des négociations avec le voisin pour les accueillir en prêt et fait état de premiers contacts positifs. Départ également en vue pour l'attaquant Aaron Leya Iseka. Décevant, le petit frère de Michy Batshuayi n'a pas pris part à 10 matchs avec l'OM, soit le seuil minimum fixé par son prêt, et il doit donc regagner Anderlecht, même si le Belge était présent samedi à la reprise du club phocéen. Comme d'autres, le jeune attaquant ne devrait guère avoir le temps de goûter à l'ambitieux projet de Frank McCourt dont ce mercato d'hiver doit poser la première pierre. Selon vous, qui doit partir cet hiver à l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS