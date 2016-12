Lyon : sa méforme, son futur, son prétendu surpoids... Fekir livre ses vérités

En méforme depuis le début de la saison, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir subit de nombreuses critiques. A mi-parcours, le Gone en a profité pour évoquer sa passe compliquée et son avenir dans le Rhône.

Fekir est dans le doute à Lyon.

Voilà maintenant 8 mois que Nabil Fekir (23 ans) a effectué son retour après une grave blessure à un genou, survenue en septembre 2015. Attendu au tournant suite à son exercice 2014-2015 réussi, le Gone n'a jamais su retrouver son niveau et tarde à reprendre son envol.

Une situation qui a valu au Français de nombreuses critiques, et par ricochet, une baisse significative de sa valeur sur le marché des transferts.

Conscient de ses difficultés, Fekir veut rester

«En ce moment, je ne suis pas très bon sur le terrain, donc je n'ai pas reçu de propositions de grands clubs. Et puis, avec mon agent, on ne parle pas du tout d'un futur départ» , a estimé le Lyonnais pour Planète Lyon. «J'espère simplement avoir plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Je dois prouver à l'entraîneur que je mérite de jouer davantage.»

Un temps intéressé par un départ, Fekir sait qu'il doit beaucoup à son club formateur, où il espère s'imposer sur le long terme. «Je suis sous contrat avec le club jusqu'en 2020. Et je me vois rester à Lyon jusqu'à cette date sans problème. Je suis bien ici, l'OL est un très grand club mais comme je suis un joueur ambitieux, j'aimerais plus tard découvrir un autre football : l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne... Ce sont des championnats qui m'intéressent. Alors pourquoi ne pas partir un jour dans un de ces pays ? Mais pas dans l'immédiat» , a concédé le Bleu.

Son surpoids ? Fekir répond

Moins vif, moins tranchant, Fekir a été pointé du doigt pour sa silhouette jugée peu commune pour un footballeur professionnel. En effet, de nombreux spécialistes ont souligné le surpoids apparent du joueur. Irrité, le principal intéressé a réfuté avoir de l'embonpoint.

«Le médecin de l'OL a d'ailleurs récemment signalé dans un article que je n'étais vraiment pas en surpoids, que tout allait bien à ce niveau-là. Les médias qui disent ça cherchent à me causer du tort, mais bon, ça vole pas bien haut» , a lancé le Rhodanien. «Aujourd'hui, je pèse 76 kilos, c'est mon poids de forme, celui que j'avais il y a deux ans quand j'étais bien.» Désormais, Fekir doit retrouver son niveau pour aider l'OL à accrocher le podium en fin de saison et faire taire les mauvaises langues !

