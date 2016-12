PSG : Meunier peut-il doubler Aurier ?

Acheté pour 7 millions d'euros au Club Bruges l'été dernier, Thomas Meunier monte en puissance au fil des semaines. Unique satisfaction du dernier mercato parisien, le Belge pousse très fort derrière Serge Aurier pour une place de titulaire au poste de latéral droit.

Meunier pousse fort derrière Aurier.

La trêve arrivée, l'heure des premiers bilans a sonné du côté du Paris Saint-Germain. Alors que Zlatan Ibrahimovic, Grégory van der Wiel et David Luiz ont quitté la capitale l'été dernier, le champion de France a décidé de miser sur Hatem Ben Arfa, Jesé Rodriguez, Grzegorz Krychowiak et Thomas Meunier (25 ans).

Si les deux premiers sont déjà proches de la sortie, que le Polonais peine à confirmer les espoirs placés en lui, le Belge reste pour le moment la seule satisfaction du dernier marché des transferts. Au sortir d'un Euro au cours duquel il s'est révélé, l'ancien élément du Club Bruges commence à se faire un nom du côté de Paris.

Meunier évoque son adaptation express

Pourtant, le principal intéressé ne pensait pas s'adapter aussi rapidement à un club de grande dimension comme le PSG et se donnait du temps à son arrivée. «Je me suis dit que ma première saison à Paris me permettrait de m'adapter, de faire ce que je pouvais et de réussir à combler mes lacunes académiques en compagnie de grands joueurs qui m'aident à grandir» , estimait récemment le Diable Rouge au micro de beIN Sports.

«Par la suite, on verra selon les résultats, les entraîneurs ou les joueurs. A un moment donné, j'aurai une carte à jouer. Si c'est tôt, ça sera tôt, si c'est tard, je prendrai mon mal en patience» , assurait le natif de Saint-Ode, qui a réussi à faire bonne impression à son entraîneur, Unai Emery.

Aurier à la CAN, Meunier peut en profiter

Car depuis le début de l'exercice, le Basque a pas mal fait confiance au nouvel arrivé. En effet, Meunier a disputé un match de plus (17) que l'habituel titulaire, Serge Aurier (24 ans) malgré un temps de jeu plus faible (1134 minutes contre 1346). Surtout, le profil de l'ancien Brugeois semble plus coller que celui de l'Ivoirien au style de jeu prôné par le coach espagnol. Offensif, Meunier a déjà inscrit deux superbes buts contre Bâle et Lorient et délivré 3 passes décisives, contre un bilan de 4 offrandes pour l'ex-Toulousain, toujours muet devant le but.

Alors qu'Aurier partait avec une grosse longueur d'avance, l'écart s'est considérablement aminci puisque l'Eléphant a fait preuve d'irrégularité quand son concurrent est monté en puissance au fil des rencontres. Dans une bonne phase, le joueur formé au Standard de Liège pourrait d'ailleurs profiter du départ du numéro 19 à la CAN 2017 afin de marquer des points aux yeux de son entraîneur, conscient qu'il faudra se montrer bien plus performant dès le début du mois de janvier. Une occasion en or pour Meunier de gagner définitivement la confiance d'Emery.

Selon vous, Meunier peut-il dépasser Aurier dans la hiérarchie ?