PSG : le constat sans détour d'Alex sur la demi-saison parisienne

Fraichement retraité, Alex garde toujours un oeil avisé sur les performances du Paris Saint-Germain, où il a évolué entre 2012 et 2014. L'ex-défenseur central s'est exprimé sur de nombreux sujets d'actualité concernant le champion de France, le tout sans prendre de pincettes.

Alex s'est exprimé sur le début de saison poussif du PSG.

Il n'a passé que deux saisons et demi au Paris Saint-Germain mais Alex laissera un souvenir indélébile aux supporters du club de la capitale. Puissant, robuste et travailleur, le Brésilien a décidé de raccrocher ses crampons cette semaine, la faute à une douleur récalcitrante à un genou qui l'empêche de poursuivre une carrière de haut niveau.

Toujours fan de Paris, l'ancien élément du PSV Eindhoven est revenu sur le début d'exercice poussif de son ancienne formation, 3e de Ligue 1.

Alex – «le PSG est trop irrégulier»

«Le PSG est trop irrégulier. Ce n'est pas conforme aux ambitions du club» , a mis en garde le tout frais retraité dans les colonnes de L'Equipe. «Sur les matchs que j'ai vus, le PSG contrôlait le jeu mais sans parvenir à conclure» , a analysé l'ex-roc de Chelsea, qui a évoqué le double visage du meilleur buteur parisien, Edinson Cavani, meilleur buteur en Europe avec 24 réalisations en 18 rencontres toutes compétitions confondues.

«C'est comme Cavani, il marque beaucoup, mais la semaine d'après, il va tout rater. Le PSG a besoin de plus de régularité» , a affirmé Alex, qui n'épargne pas non plus l'arrière-garde francilienne, bien trop poreuse depuis le début du mois de décembre. «Et je vois aussi que l'équipe encaisse beaucoup de buts. Ce n'est pas normal» , a fustigé le natif de Niterói.

Alex croit au titre mais...

Pour le champion de France 2013 et 2014, le PSG, qui pointe à 5 points du leader Nice à la trêve, va avoir plus de mal à décrocher le titre cette saison. «Je crois en eux, mais le problème c'est que Nice et Monaco avancent vite. Ils sont vraiment surprenants» , a reconnu Alex.

«Reste à savoir s'ils vont tenir. Je pense que le PSG va trouver son rythme de croisière à partir de janvier, ils vont retrouver de la régularité. Mais ça ne suffira pas, il faudra aussi espérer que les autres se plantent.» Quoi qu'il en soit, les partenaires de Thiago Silva vont vivre une seconde partie de saison palpitante avec une remontée nécessaire en championnat mais également un rendez-vous de prestige face au FC Barcelone lors des 8es de finale de la Ligue des Champions.

