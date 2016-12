PSG : Lo Celso affiche ses ambitions

Recruté l'été dernier pour 10 millions d'euros (hors bonus), Giovani Lo Celso va rejoindre le Paris Saint-Germain après 6 mois de prêt à Rosario Central. Un énorme défi pour ce jeune milieu de terrain qui devra se battre pour se faire une place dans l'effectif d'Unai Emery. Mais la concurrence ne fait pas peur à l'Argentin.

Giovani Lo Celso va rejoindre le PSG en janvier.

Même s'il a signé l'été dernier, Giovani Lo Celso (20 ans) peut être considéré comme la première recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Laissé en prêt à Rosario Central, le milieu de terrain va rejoindre le groupe parisien pour la seconde partie de saison.

L'occasion pour l'Argentin de montrer ses qualités aux observateurs français, lui qui est souvent comparé à son nouveau coéquipier Javier Pastore (27 ans). «Je suis encore loin de Javier Pastore ! C'est un joueur qui me plaît beaucoup, j'aime sa technique», a confié Lo Celso au quotidien Le Parisien.

Lo Celso le polyvalent

Comme El Flaco, la recrue du PSG peut évoluer à différents postes au milieu, ce qui lui permettra de s'adapter aux schémas tactiques d'Unai Emery. «Cela dépend de ce que décide l'entraîneur et du dessin tactique. Cela va se définir avec le temps. Je me sens à l'aise comme meneur de jeu, derrière les attaquants, a-t-il décrit. Mais je me sens prêt à évoluer dans un système en 4-3-3. J'ai occupé les deux positions au Rosario Central.»

Dans tous les cas, le fan d'Angel Di Maria sera confronté à une rude concurrence avec les Marco Verratti, Thiago Motta, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Grzegorz Krychowiak, Christopher Nkunku et Pastore. Pas de quoi effrayer Lo Celso. «Un risque ? Je ne pense pas, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis je suis jeune, j'ai le temps de jouer, a tempéré le natif de Rosario. Cette expérience va me rendre plus fort, surtout parce que je vais être entouré de joueurs d'élite qui vont me permettre de grandir.»

Un temps d'adaptation nécessaire

«Mes objectifs, c'est de jouer chaque minute et de remporter un titre avec ce grand club, a-t-il ajouté. (...) C'est un nouveau défi. Je n'ai pas peur, au contraire ! Je vais essayer de donner le meilleur.» Mais nul doute que Lo Celso aura besoin d'un certain temps d'adaptation, qui plus est sous les ordres d'Emery qui ne se précipite pas avec ses recrues. Il faudra donc se montrer patient avec le jeune Sud-Américain qui devra digérer de gros changements sur le terrain et dans son quotidien.

Selon vous, Giovani Lo Celso va-t-il jouer un rôle important dans la deuxième partie de saison du PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.