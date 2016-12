Top Déclarations : Vasilyev ouvre la boîte de Pandore, Aurier taquine Cavani, Ronaldo «melon d'or», Favre fait du Guy Roux... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 24/12/2016 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Vasilyev charge l'OL et l'arbitrage, Aurier veut sa part du trophée de Cavani, Luis Enrique rebaptise le Ballon d'Or, Favre joue le maintien, Sampaoli s'enflamme pour Messi, … Découvrez les phrases choc de la semaine. Vadim Vasilyev a porté de lourdes accusations. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Vadim Vasilyev, vice-président de l'AS Monaco - «Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas : l'OL est favorisé par l'arbitrage. Le moment est venu de bien réfléchir sur ce sujet. On n'a pas d'avenir footballistique si les choses continuent comme ça. (…) Et s'il faut encore parler du sujet ces jours prochains, j'en parlerai encore. J'ai entendu plusieurs présidents parler de ça depuis que je suis dans le football français. Il faut mettre fin à cela» (Zone mixte, le 18/12/2016) Le dirigeant monégasque ouvre un vrai débat. Sauf que le Russe a décidé de s'exprimer au mauvais moment car il n'y a rien à redire sur le succès de l'OL en Principauté (3-1)… 2. Serge Aurier sur Edinson Cavani - «Edi est impressionnant. Il est capable de redresser certains de nos centres, qui sont parfois mauvais. Mais nous sommes là pour lui donner les meilleurs ballons possibles, car c'est lui le buteur de l'équipe. On a plaisanté ensemble quand il a eu son trophée pour ses 100 buts. Je lui ai demandé de le couper en deux et de m'en donner une moitié !» (Site officiel du PSG, le 19/12/2016) Malgré des résultats très décevants et des rumeurs de tensions dans le vestiaire, la bonne humeur semble de mise entre le latéral droit et l'Uruguayen, récemment auteur de son 100e but en faveur du PSG. 3. Luis Enrique, entraîneur du FC Barcelone, interrogé sur la comparaison Messi-Ronaldo - «C'est ridicule de les comparer avec des prix ou des Melons d'Or. (…) Il n'y a eu personne comme lui (Messi, ndlr), il n'y a rien à faire» (Barça TV, le 23/12/2016) En rebaptisant ainsi le Ballon d'Or, le Blaugrana cherche-t-il à critiquer les distinctions individuelles en général ou l'ego du Portugais en particulier ? En tout cas, le 4e Ballon d'Or du Madrilène a visiblement du mal à passer en Catalogne… 4. Lucien Favre, entraîneur de l'OGC Nice - «44 points à la trêve, c'est Noël. On est champion d'hiver, c'est magnifique. (…) Nous sommes sauvés, comme dirait Guy Roux» (Conférence de presse, le 21/12/2016) En cas de sacre en mai, les Aiglons fêteront aussi le titre à la Cristaline ? 5. Jorge Sampaoli, coach du FC Séville - «Cristiano mérite toutes les distinctions possibles. Mais selon moi, il y a une grande différence entre Messi et le reste. Les autres joueurs devraient lutter pour un autre Ballon, et le Ballon d'Or devrait toujours revenir à Messi» (Conférence de presse, le 17/12/2016) Bon d'accord, le technicien argentin a du goût mais peut-être aussi un petit côté chauvin… 6. Sergio Conceição, nouvel entraîneur du FC Nantes, accusé en interne de manquer de politesse - «J'arrive à 8h le matin, je repars à 8h le soir, ce n'est pas normal qu'on dise que je ne dis pas bonjour. J'ai des principes. (…) Ce sont des mensonges. Si quelqu'un l'a dit dans les journaux, si quelqu'un n'est pas content, ce n'est pas bon. On doit tous être dans le même bateau. Ce n'est pas bon de chercher la merde. Je n'aime pas ça. Je suis énervé !» (Conférence de presse, le 20/12/2016) La méthode Conceição, c'est du travail, beaucoup de discipline, mais aussi une bonne dose de caractère ! Et ça marche puisque le Portugais affiche un bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs ! 7. L'ancien défenseur de MU, Gary Neville, sur Zlatan Ibrahimovic - «Il y a une arrogance en attaque. Il y a un gars qui croit qu'il est Dieu. C'est Manchester United et ce que les fans attendent. Un Cantona ou Denis Law, un George Best ou un Ronaldo. Ils s'attendent à ce genre de personnage dans l'équipe» (Goal, le 23/12/2016) Avec l'ancien Parisien, en forme en ce moment, les Red Devils sont servis ! 8. Jean-Louis Triaud, président de Bordeaux, sur Jérémy Ménez - «Ce que je lui demande, car ça m'agace et parce que ça agace le public, c'est qu'il se replace quand le ballon est perdu. On ne peut pas accepter de jouer à 10 contre 11 pendant une minute parce qu'il revient en marchant. Il faut qu'il y ait un peu plus d'investissement de sa part» (Site officiel du club, le 23/12/2016) Présenté comme un pari, le recrutement de l'ancien Milanais fait pour l'instant figure de flop… 9. Gianluigi Buffon - «J'ai 38 ans, mais je ne me sens pas encore adulte. Arrêter dans 10-15 ans ? Peut-être... Mais pourquoi ne pas arrêter à 65 ans ?» (Tuttosport, le 20/12/2016) Une suggestion séduisante, à part peut-être pour les attaquants de Serie A. 10. Fabio Capello, ancien entraîneur de Zlatan Ibrahimovic à la Juventus - «Lorsqu'il tirait au but les premières fois à l'entraînement, il cassait les vitres des fenêtres de la salle de gym qui se trouvait derrière la cage de but. (…) Avec beaucoup d'exercices, il s'est amélioré» (Gazzetta dello Sport, le 17/12/2016) Et dire que le Suédois (56 buts) va terminer meilleur buteur des grands championnats européens sur l'année civile. Comme quoi, à force de travail, tout est possible ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





