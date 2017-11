Ceux qui ont assisté à cette rencontre féminine de Ligue des Champions entre Gintra et le FC Barcelone n'oublieront pas tout de suite la scène. Alors qu'il n'y a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, deux joueuses de Gintra se gênent et finissent lamentablement à terre, laissant une Barcelonaise récupérer tranquillement le ballon. Pas vraiment une bonne pub pour le football féminin...

VIDEO : le raté du siècle ? (après la pub éventuelle)