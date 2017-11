PSG : la remontada hante encore Matuidi « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien que passé à la Juventus Turin l'été dernier, Blaise Matuidi (30 ans, 10 matchs en Serie A cette saison) n'a pas oublié grand-chose de son passage au Paris Saint-Germain. Et surtout pas ce fameux 6-1 encaissé à Barcelone la saison passée en Ligue des Champions qui continue de le hanter... "Bien sûr que la remontada est mon pire souvenir avec le Paris Saint-Germain. Quand tu gagnes 4-0 à aller, tu te dis qu’il ne peut rien t’arriver. Et malheureusement, le pire est arrivé. Ça a été un moment très difficile, a reconnu le Français sur RMC. Comment est-il possible de perdre comme ça? Je me pose encore la question. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On n’a pas su aborder le match comme il le fallait. Peut-être avec un trop plein de craintes. A ce moment-là, c’était plus de la crainte qu’autre chose. Elle s’est installée et il y en a eu trop. Plein d’éléments sont entrés en compte mais je garderai ça pour moi car j’ai envie de regarder vers l'avant. Ça a été l’un des pires moments de ma vie." Le coup a été rude en effet. Le coup a été rude en effet.

