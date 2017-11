EdF : C. Ronaldo veut voir Benzema au Mondial « Par Romain Rigaux - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ecarté de l'équipe de France depuis dans ans, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) a reçu le soutien de son coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32 ans, 147 sélections et 79 buts). L'international portugais milite pour la présence du Français au prochain Mondial 2018. "Il a toujours l'équipe de France dans sa tête donc quand il n'y est pas, forcément il n'est pas content. Il a eu des petits tracas. Aujourd'hui, ces trucs-là n'existent plus. On a juste besoin de voir le footballeur, c'est-à-dire ce que peut apporter Karim à cette équipe. J'étais déçu que Karim ne fasse pas partie de l'équipe de France lors de l'Euro. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du monde. C'est mon souhait parce que c'est un joueur fantastique et j'aime voir les grands joueurs dans les grandes compétitions", a confié le Lusitanien à Canal+. Un souhait qui a peu de chances d'être exaucé avec Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Un souhait qui a peu de chances d'être exaucé avec Didier Deschamps sur le banc des Bleus.

