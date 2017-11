KAS Eupen : Makelele explique son choix « Par Romain Rigaux - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé entraîneur du KAS Eupen lundi, Claude Makelele était présenté à la presse ce mercredi. Devant les médias, l'ancien milieu de terrain français a expliqué son choix de rejoindre l'actuel 16e et lanterne rouge du championnat belge. "Dans la vie, il faut prendre des risques. Dans tous les métiers. Je prends cela avec envie et enthousiasme. On verra les résultats, a lancé l'ancien coach de Bastia. C’est une expérience et cela ne peut que m’aider à mûrir et à devenir plus fort. Chaque pays a son ADN du football. Je suis venu souvent en Belgique. Je sais ce que représente le football dans ce pays. La Belgique est un pays où beaucoup de grands clubs viennent piocher. Ce n’est pas pour rien. Il y a de la qualité." Makelele aura pour premier objectif le maintien. Makelele aura pour premier objectif le maintien.

